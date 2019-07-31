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影／工研院ICT TechDay 睡眠呼吸心率全都錄

2019-07-31 20:09聯合報 記者張語羚╱即時報導

2019年工研院ICT TechDay（資通訊科技日）今天展示34項資通訊創新技術，創下歷年新高。其中引人注目的是利用WiFi無線網路，進行非接觸式生理感測技術，工研院資通訊研究所寬頻網路與系統整合技術組工程師何庭武指出，此技術不需要配戴任何裝置，即可偵測呼吸、心跳等，提供睡眠品質偵測等服務。

工研院研發Wifi csi 無線通道應用-非接觸式生理感測技術，利用標準商用Wifi設備，分析無線電通道資訊的變化，進行非接觸式生理訊號，包含呼吸及心跳的量測，受測者不需要在身上配戴任何裝置，即可在無感知的情境下，進行多人的呼吸與心跳量測，此項技術可提供睡眠品質分、嬰兒睡眠安全及居家入侵偵測的新興應用服務。何庭武指出，此系統可直接與家中Wifi連線，偵測睡眠者的呼吸。

5G iMEC行動網路邊緣運算技術則是讓電玩玩家可透過輕薄的終端裝置，擁有高畫質的遊戲體驗，工研院資通訊研究所寬頻網路與系統整合技術組副經理文國煒表示，透過行動邊緣運算支援GPU，讓終端裝置輕薄化，輕鬆享有高畫質的遊戲體驗。

而影像識別技術不斷提升，工研院研發跨攝影機人物影像識別追蹤系統，工研院資通訊研究所影音匯流與分析系統技術部經理蘇奕宇表示，透過即時的影像串流處理、智慧影響分析、跨攝影機影像識別等，追蹤進入場域的人物，並且做到即時對比、識別等，且4小時內快速佈建完成，超越一般監視器的1～2天工程期間，補足傳統保全系統的不足。

無人機近年來相當夯，應用層面也廣，不過卻無法進入隧道、橋底等無GPS定位的環境，工研院資通訊研究所組長李國徵指出，工研院透過透過無人機觸控技術結合無線通訊模組定位技術，使無人機在無GPS的環境仍具有室內定位功能，及方向辨別能力可自主飛行，未來可應用於隧道檢測與橋底檢測，加速執行高難度工程檢驗。

工研院資通訊研究所寬頻網路與系統整合技術組副經理文國煒。記者張語羚／攝影
工研院資通訊研究所寬頻網路與系統整合技術組副經理文國煒。記者張語羚／攝影
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工研院資通訊研究所寬頻網路與系統整合技術組工程師何庭武。記者張語羚／攝影
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工研院資通訊研究所組長李國徵。記者張語羚／攝影
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工研院資通訊研究所影音匯流與分析系統技術部經理蘇奕宇。記者張語羚／攝影
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