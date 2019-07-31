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禾聯碩、釩創及天鉞 打造Apple Homekit智慧家庭

2019-07-31 19:24經濟日報 記者張義宮╱即時報導

智慧家電禾聯碩（5283）、天鉞電子及釩創科技，攜手打造Apple Homekit智慧家庭。禾聯碩將在年底前推出空調、空氣清淨機、除濕機的Homekit系列產品，成為台灣第一家取得蘋果MFi認證，及Apple HomeKit合作伙伴的本土家電製造商，並作為拓展東南亞市場的產品線。

三家業者31日舉行結盟儀式，結合禾聯碩在智慧家電專長領域、天鉞在安控領導大廠優勢，以及Apple MFI供應鏈WiFi SDK晶片模組供應及方案開發商釩創的資源，三方並宣布，智慧居家暨消費性電子產品的台灣團隊正式成形。

禾聯碩及天鉞在本月先後在釩創的協助下，取得Apple MFI Homekit開發商的認證，將共同在居家網路及隱私安全有保障的Apple Homekit生態圈內，開發一系列高品質的智能居家產品及服務，引領台灣品牌在全球智慧物聯網消費市場，將寫下MIT行銷全球市場的新頁。

林欽宏表示，培養自有的研發團隊，在市場上創造差異性的產品，近年來在IOT聯網智能家電在市場上有亮麗的銷售成績。5月上市之後，進一步佈局物聯網智慧家電領域到Apple Homekit生態圈，與Apple官方授權的Apple HomeKit智慧家居解決方案商的釩創成為戰略合作夥伴。

結合雙方技術實力及相互的行銷資源，將會盡速開發出HERAN品牌且獲得蘋果官方授權的Apple HomeKit智慧家居系列產品進入市場創造收益。尤其是提高產品附加價值、信賴度及品牌知名度，貢獻效益可期。

林欽宏說：「規劃先將空調、空氣清新機、除濕機等白電產品，作為完成開發Apple HomeKit系列家電產品，結合釩創的跨平台系統，提供所有品牌手機都可舒適方便使用的環境，本系列產品同步可拓產至亞太地區銷售，作為進軍東南亞的商品線，宣告禾聯碩將進入國際家電品牌大廠新里程碑。」

釩創科技董事長鄭清汾指出，隨著全球5G的陸續開放，智慧物聯網的消費市場佈局日趨白熱化，包括智慧家電、智慧燈控、智慧電控、智慧安控等，國際各品牌大廠無不提早佈局，以因應未來的萬物聯網及智能應用服務的龐大商機。

天鉞與釩創並簽署戰略合作意向協議書，今年底前經雙方團隊就未來合作細項做更近一步規劃，在未來Apple Homekit核心業務安防安控領域，發展出1+1更大於2的營運績效與成績。

禾聯碩、釩創及天鉞更將攜手合作，結合國內居家設計產、學界平台資源，運用禾聯碩的廣大家電產品系列，天鉞的智慧安防科技，及釩創的智慧家庭生態基礎架構技術能力，共同推廣新屋智慧家庭及原屋升級智慧家庭的新型態服務，期待在台灣5G正式營運後，結合國內主要電信公司推出Basic on Apple Homekit「系統＋網路＋智慧家電＋智慧安控」一站式智慧居家基礎建設服務，為台灣智慧家庭產業的打造亮麗的未來。

禾聯碩總經理林欽宏 (右)、釩創科技董事長鄭清汾(中)、天鉞電子董事長汪攘夷(左...
禾聯碩總經理林欽宏 (右)、釩創科技董事長鄭清汾(中)、天鉞電子董事長汪攘夷(左)，攜手打造Apple Homekit智慧家庭，宣布智慧居家暨消費性電子產品的台灣團隊正式成形。記者張義宮／攝影
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禾聯碩總經理林欽宏 (左起)、釩創科技董事長鄭清汾、天鉞電子董事長汪攘夷，攜手打...
禾聯碩總經理林欽宏 (左起)、釩創科技董事長鄭清汾、天鉞電子董事長汪攘夷，攜手打造Apple Homekit智慧家庭，禾聯碩將在年底前推出空調、空氣清淨機、除濕機等 Homekit系列產品。記者張義宮／攝影
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