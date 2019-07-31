微軟新創加速器Demo Day 吸引153家公司探尋商機

2019-07-31 19:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



台灣微軟今日成功促成126家企業與27家創投，共153家公司，參與新創團隊解決方案Demo展示暨創投企業媒合會。台灣微軟「微軟新創加速器」繼2019年4月招募第一期14家新創團隊後，安排紮實且全方位的專業訓練課程，包括人才、創意、技術、營運和市場等，期待藉由此次Demo Day暨創投企業媒合會，讓14家新創團隊向國內外企業與創投展示其雲端解決方案，及加入微軟新創加速器後在市場的優異表現，並且與貼近企業需求、維持團隊營運的創投資金對接，著力催生台灣的第一家獨角獸誕生。

台灣微軟長期致力於扶植新創企業與加速台灣產業數位轉型，微軟整合國際與在地資源，2018年九月啟動「微軟新創加速器」計畫，2019年四月選拔出第一期14家優秀新創團隊，除了提供高額度Azure雲端服務及Office 365 Business Premium等多項產品支援外，在5月甫結束的DevDays Asia 2019亞太技術年會中，也提供這14家新創團隊展示創意解決方案，創造與企業需求媒合的機會。

台灣微軟總經理孫基康表示，此次Demo Day暨創投企業媒合會吸引到共153家企業與創投公司參與，並安排了166場次媒合會議，展現了國內外企業與創投公司對微軟新創加速器孵育能力的肯定與重視。微軟新創加速器不僅提供多項專業技術與人才支援，也持續扶植14家新創團隊建立完整商業模式。

他說，透過微軟新創加速器，能提供的擴展捷徑，如透過接觸頂尖Microsoft 夥伴與客戶，加速新創的成長並成功銷售解決方案。微軟新創加速器知道要贏得重點客戶訂單是一大挑戰，也知道這對公司的營收成長和資金潛力有多重要，因此微軟新創加速器會幫助合適的新創公司媒合Microsoft 合作夥伴和客戶，約能觸及全球超過 1 億 2千萬個銷售機會。