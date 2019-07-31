親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
純網銀名單出爐
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

陸客自由行暫停 陸委會：陸方片面破壞協議

被內政部次長親自嗆 房市達人批：養肥台灣房地產

微軟新創加速器Demo Day 吸引153家公司探尋商機

2019-07-31 19:00經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

台灣微軟今日成功促成126家企業與27家創投，共153家公司，參與新創團隊解決方案Demo展示暨創投企業媒合會。台灣微軟「微軟新創加速器」繼2019年4月招募第一期14家新創團隊後，安排紮實且全方位的專業訓練課程，包括人才、創意、技術、營運和市場等，期待藉由此次Demo Day暨創投企業媒合會，讓14家新創團隊向國內外企業與創投展示其雲端解決方案，及加入微軟新創加速器後在市場的優異表現，並且與貼近企業需求、維持團隊營運的創投資金對接，著力催生台灣的第一家獨角獸誕生。

台灣微軟長期致力於扶植新創企業與加速台灣產業數位轉型，微軟整合國際與在地資源，2018年九月啟動「微軟新創加速器」計畫，2019年四月選拔出第一期14家優秀新創團隊，除了提供高額度Azure雲端服務及Office 365 Business Premium等多項產品支援外，在5月甫結束的DevDays Asia 2019亞太技術年會中，也提供這14家新創團隊展示創意解決方案，創造與企業需求媒合的機會。

台灣微軟總經理孫基康表示，此次Demo Day暨創投企業媒合會吸引到共153家企業與創投公司參與，並安排了166場次媒合會議，展現了國內外企業與創投公司對微軟新創加速器孵育能力的肯定與重視。微軟新創加速器不僅提供多項專業技術與人才支援，也持續扶植14家新創團隊建立完整商業模式。

他說，透過微軟新創加速器，能提供的擴展捷徑，如透過接觸頂尖Microsoft 夥伴與客戶，加速新創的成長並成功銷售解決方案。微軟新創加速器知道要贏得重點客戶訂單是一大挑戰，也知道這對公司的營收成長和資金潛力有多重要，因此微軟新創加速器會幫助合適的新創公司媒合Microsoft 合作夥伴和客戶，約能觸及全球超過 1 億 2千萬個銷售機會。

透過此次媒合會，除了讓更多企業能直接認識新創團隊獨有的創意與解決方案，進而反思當前企業轉型的需求，微軟新創加速器也積極協助新創團隊與創投資金對接，獲得更多營運資金挹注，讓台灣優秀新創團隊具備全方位實力逐鹿國際舞台。

微軟新創加速器第一期Demo Day、14家新創團隊成員和參與企業創投公司合影。...
微軟新創加速器第一期Demo Day、14家新創團隊成員和參與企業創投公司合影。微軟／提供
分享

微軟創投
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

上半年企業發明專利申請 台積電穩居龍頭

2019-07-31 15:45

郭台銘投資 廣州超視堺第10.5代線點亮

2019-07-31 15:04

工研院資通訊科技日 秀AI、5G商機

2019-07-31 14:37

超微Q3保守 法人：台積電、祥碩免驚

2019-07-31 13:18

陳良基宣布召開科技策略會議 選前擬策略給新政府執行

2019-07-31 10:37

工研院ICT TechDay 六大亮點超吸睛

2019-07-31 10:30

瀚宇博策略聯盟 入股嘉聯益

2019-07-31 00:33

瀚宇博、嘉聯益合作保密到家 市場兩疑問

2019-07-31 00:31

聯發科、高通 一路鬥到電競手機

2019-07-31 00:21

高規格、高效能 電競手機勝出關鍵

2019-07-31 00:19

台灣大 5G超盟成軍

2019-07-30 23:13

電信業組隊 要打5G團體戰

2019-07-30 23:13

胡定華追思會 科技人悼念

2019-07-30 23:13

穩懋旺季效應 Q3產能滿載

2019-07-30 23:12

5G調變訊號複雜 PA龍頭廠注入強心劑

2019-07-30 23:07

聯茂董座 陳進財出任

2019-07-30 23:07

蔡茂禎請辭聯茂董座 穩懋董座陳進財接任

2019-07-30 14:41

半導體大老胡定華追思會 宣明智分享「冠軍足球」故事

2019-07-30 14:28

旺季市場回溫有限 Q3行動記憶體價格跌幅逾10%

2019-07-30 14:14

旺季市場回溫有限 Q3行動記憶體價格估仍跌逾10%

2019-07-30 14:06

顧客安心「購」 FamilyMart長期導入TPIPAS 降低個資責任風險

2019-07-29 17:27
看更多

熱門文章

美元定存7％ 最低只要1000美元就可以存

2019-07-31 06:13

思薇爾驚傳倒閉？勞動局訪視：公司大門緊閉、無人進出

2019-07-31 14:39

名家觀點／勞保錢坑…繳1元卻要領回3元

2019-07-31 00:53

國產泳裝思薇爾驚傳倒閉！ 內衣系列不受影響

2019-07-31 14:29

鯰魚效應 純網銀帶來三變革

2019-07-30 23:33

意外！ 純網銀三家都上榜

2019-07-31 00:05

重整遭駁回、緊急處分到期 華映陷解散危機

2019-07-31 12:16

新聞眼／純網銀統統有獎 新藍海變紅海？

2019-07-31 01:01

純網銀放榜 國家隊、LINE、樂天過關

2019-07-31 00:07

理專挪用客戶資金 金管會重罰7銀行4500萬

2019-07-30 23:37

瀚宇博策略聯盟 入股嘉聯益

2019-07-31 00:33

華為5G手機「親民價」 里昂喊買台積、國巨五台廠

2019-07-30 22:34

聯發科、高通 一路鬥到電競手機

2019-07-31 00:21

郭台銘投資 廣州超視堺第10.5代線點亮

2019-07-31 15:04

瀚宇博、嘉聯益合作保密到家 市場兩疑問

2019-07-31 00:31

純網銀放榜 央行審慎評估四大影響

2019-07-31 00:56

兆豐美元定存 年利率飆上7%

2019-07-30 23:25

出國旅遊人數 台客登世界前10

2019-07-31 00:31

遠高於預期！主計總處：Q2經濟成長2.41%

2019-07-31 16:20

預期兩年內難併入開發 中華信評調升中壽評等

2019-07-31 15:10

小資族福音 3萬多台幣換美元定存賺7％高利

2019-07-30 21:39

美商員工控訴 請育嬰留職停薪遭資遣

2019-07-31 11:20

純網銀2家變3家 顧立雄：各有所長符合申設標準

2019-07-30 19:23

為什麼純網銀 兩家變三家…

2019-07-30 23:23

育兒三項補助新制明日上路 蘇貞昌：讓家長更放心

2019-07-31 09:39

純網銀放榜 樂天最快明年4月掀鯰魚效應

2019-07-30 22:41

台灣大 5G超盟成軍

2019-07-30 23:13

3M：資遣員工與申請育嬰假無關

2019-07-31 14:19

行員挪用資金 七銀行挨罰

2019-07-30 23:57

財經觀點／稅務海嘯來了 企業應有四大思考

2019-07-30 23:48

穩懋旺季效應 Q3產能滿載

2019-07-30 23:12

顧立雄：純網銀短期對傳統銀行 衝擊不大

2019-07-30 21:42

外籍移工匯兌 鬆綁

2019-07-30 23:56

電支電票二合一草案出爐 新增外籍移工匯兌等新業務

2019-07-30 20:20

將來銀行 優先布建資安

2019-07-30 23:28

5G調變訊號複雜 PA龍頭廠注入強心劑

2019-07-30 23:07

華映重整抗告遭駁 恐將面臨解散命運

2019-07-31 06:01

樂天國際 打通台日O2O

2019-07-30 23:28

陳良基宣布召開科技策略會議 選前擬策略給新政府執行

2019-07-31 10:37

新總座上任 張振芳：強化華銀新南向

2019-07-30 23:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top