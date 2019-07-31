億光：日亞化YAG專利無效 勝訴事實不變

2019-07-31 18:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



LED大廠日亞化學（Nichia Corp.）和億光（2393）在中國互控專利侵權，長期以來二家公司在專利權攻防相當激烈，在日前日亞化指出，億光中國持有的覆晶晶片技術相關的中國專利無效之後，億光也指出，該公司已於美國、澳洲、中國及台灣等地區針對日亞化YAG專利提起無效訴訟程序，並贏得勝訴判決。

億光逐條列出表示，美國最高法院判定日亞化美國YAG專利US5,998,925與US7,531,960所主張的權利項全部無效。同時，澳洲聯邦法院全席法庭判定日亞化澳洲YAG專利AU720234所主張的權利項也全部無效。

此外，億光也指出，在北京知識產權法院於今年5月9日作出判決，判定日亞化大陸YAG專利CN200610095837.4的全部權利項無效。

最後，在台灣最高行政法院也在今年4月25日作出判決，判定日亞化台灣YAG專利TW383508的全部權利項無效，三審定讞，億光強調，專利權的訴訟上，該公司是大獲全勝。

針對日亞化近日所發布的新聞稿，億光表示，為因應訴訟策略調整，該公司最後決定主動撤回訴訟的主張，但上述勝訴事實不變，未來仍將全力捍衛客戶及股東權益。