有線電視搶進商旅 TBC攜傲視科技推e管家旅賓館服務

2019-07-31 17:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ╱即時報導



TBC台灣寬頻通訊與合作夥伴傲視科技合作推出e管家旅賓館專用智能服務系統，搶進商旅市場，TBC表示，數位機上盒不只是在家中的電視娛樂平台，也是出外商旅住宿的服務系統平台；除了有客製化的迎賓畫面，更有多項加值服務，不但提升旅賓館內的電視訊號品質，更能拉抬飯店形象，提升旅館評鑑。

TBC表示，e管家服務提供每間旅賓館有客製化量身製作的迎賓畫面，飯店提供圖片製作介面背景代表圖，搭配溫馨歡迎文字語讓住客有尊榮感及歸屬感。客戶入住時可以自行選擇變更語系，閱讀無障礙，更快了解飯店設施服務，以圖片搭配優雅音樂介紹飯店、房型介紹、餐飲美食、樓層設施，圖文搭配讓房客立即認識居住環境，同時也替飯店達到宣傳效益，提高點餐率增加收入。考量遊客住宿的需求，除了有公告系統可即時發布訊息及飯店活動公告，最新的資訊在第一時間迅速告知住客外，還有天氣、交通、旅遊觀光景點推薦等等功能，旅賓館業者可選擇所需的顯示功能。

另外，為了讓住房客回到房間休息時能輕鬆觀賞電影，TBC表示，e管家也提供影視加值服務VOD，讓住客不用出門，就可以用銅板價收看。大量、新穎且多元的片庫才能吸引收視，為此也特別與采昌國際多媒體股份有限公司合作，采昌發行的電影作品囊括歐美、日韓、中港台等各國不同類型的電影，是目前台灣電影院線上映量最龐大的發行商之一，也是台灣近十年最重要的電影、電視劇、紀錄片發行公司之一。

TBC執行長陳振珉表示，TBC期望能將數位機上盒的功能完全發揮，2015年推出的Open TV5數位機上盒已具備多功擴充界面，可支援標準語言開發（HTML5，CSS3，SVG和JavaScript）的平台，配合新開發的應用程式，也因此自2018年我們就著手規劃與傲視合作開發這個新的服務。目前TBC已在台中市區完成多間飯店e管家的建置，該飯店從內部的光纖寬頻上網建設，包括內部光纖網路佈線、路由器的建置，以及WiFi無線分享規劃，再到每個房間內數位機上盒拉線、e管家的客製化功能及頁面設計，完整的規劃佈局，甚至到日後保固及維修，提供全方位的解決方案完整服務。

此次與TBC合作在桃園、新竹、苗栗和台中等區域推出旅賓館的e管家產品服務，傲視科技總經理馬述康表示，六年前傲視將數位電視的軟體開發經驗延伸到飯店旅宿產業，針對飯店旅宿產業個別需求，提供客製入口與飯店服務的連結，而TBC在有線電視數位化的發展上是國內的先驅者，傲視有幸為TBC的合作夥伴，能將e管家這個星級飯店的服務介面，與TBC一起將數位機上盒的多元功能帶到不同的產業，進而帶動更多產業的蓬勃發展，是我們的榮幸與期待。

陳振珉執行長表示，以前建置機房對於小規模的業者而言成本很高，然而現在透過TBC數位機上盒，業者無需自建機房，可以輕鬆解決建置資金的問題，在省成本上佔很大的優勢。TBC未來除了飯店外，我們也將推廣至民宿、月子中心或照護中心。

因應數位匯流及智能數位家庭的發展趨勢，TBC持續投資大筆資金在網路及數位機上盒的軟硬體開發及升級，TBC將數位服務從一般家庭服務向外擴展到旅賓館e管家服務，在技術的演進與改變上是一大躍進，也打破大家窠臼印象，有線電視系統台不再只是提供電視服務，能提供的服務比大家想像的多更多！同時，藉由e管家產品服務，結合台灣的觀光業推廣，希望能帶動旅賓館服務產業的快速提升。