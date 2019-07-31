台虹謹慎看Q3 旺季不太明顯

2019-07-31 16:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



FCCL廠台虹（8039）第2季順利轉盈並在今（31）日召開法說會釋出營運展望，台虹提到，今年第3季相對往年不太明顯仍謹慎看待市況受到外部環境的影響。

台虹也說，從目前需求看來第3季毛利率約當和第2季差不多，整體旺季沒有比過往明顯，至於營收仍會比第2季約有高個位數百分比到雙位數成長，其中高頻產品出貨約略比第2季提高。