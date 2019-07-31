上半年企業發明專利申請 台積電穩居龍頭

2019-07-31 15:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



台積電居本國發明專利申請件數之冠。 報系資料照 分享 facebook

2019年上半年專利申請統計出爐，本國人發明專利申請件數小幅成長2%，外國人則在設計專利大增三成，成長顯著。至於發明專利申請人中，台積電（2330）及阿里巴巴分居本國、外國申請人第一。

經濟部智慧局公布上半年智慧財產權趨勢，發明、設計及新型三種專利整體申請35,534件，較去年同期略增1%。其中，外國人設計專利申請件數成長30%，主要是因法國申請件數激增，以及日本、美國等主要國家多有成長。

我國企業整體發明專利申請件數小幅增加，其中，台積電申請429件最多，友達318件及聯發科163件分居第二、三位；台積電及友達申請件數也較去年同期分別成長24%及30%，增幅較為明顯。

往年名列前茅的鴻海，繼續維持重質不重量的「專利貨幣化」策略，意即有助於將研發成果或專利申請化為實質財產，上半年以申請104件、年減25%位居第六。

官員說明，由於專利從研發到申請、維護都需要成本，因此部分企業會審慎評估，對於公司本身而言，申請專利是否能在技術面、經濟面帶來實質效益，「而非只有一張證書的價值」，近來鴻海申請狀況已較先前銳減。

此外，我國中小企業發明專利申請件數在近三年持續成長，今年上半年成長率達到16%，顯示運用專利保護研發成果的觀念，逐漸受到中小企業重視。

至於外國人發明專利申請，以日本6,707件最多，件數遙遙領先美國的3,047件。在成長率方面，日本年增5%與香港年增56%等申請件數均有增加，布局較為積極。

以個別申請人來看，香港阿里巴巴申請408件最多，較去年同期大幅成長92%；高通則在去年達到「高峰」，今年稍有緩和，以申請267件、年減54%退居第三。