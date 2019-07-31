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2019智財權趨勢 台積電、阿里巴巴發明專利件數衝第一

2019-07-31 15:27經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

經濟部智慧局今（31）日公布上半年智慧財產權趨勢，台積電位居我國發明專利申請件數第一，國內企業整體發明專利申請件數小幅增加。其中，台積電申請429件最多，友達318件及聯發科163件分居第二、三位。台積電及友達申請件數較上年同期分別成長24%及30%，增幅不小。

智慧局指出，今年上半年包括「發明專利」、「設計專利」，以及「商標申請」三種專利整體申請35,534件，較上年同期略增1%，其中，設計專利增加一成，幅度較大；商標註冊申請41,986件，與上年同期相當。本國人發明專利申請件數小幅成長2%，而外國人在設計專利則大增三成，成長顯著。至於發明專利申請人中，台積電及阿里巴巴分居本、外國申請人第一。

智慧局進一步指出，外國人發明專利申請，以日本6,707件最多，件數遙遙領先美國的3,047件，而在成長率方面，香港成長56%布局最為積極。若以個別申請人來看，香港阿里巴巴申請408件最多，較上年同期大幅成長92%。

此外，我國中小企業發明專利申請件數近3年也持續成長，108年上半年成長率達到16%，顯示運用專利保護研發成果的觀念逐漸受到中小企業的重視。

但我國大專院校整體發明專利申請件數下降，公私立學校件數均有減少。申請人方面，國立清華大學申請44件發明專利，居各校之首，其件數增加13%；私立學校以亞東技術學院及長庚大學均為18件最多。此外，公私立學校各申請381及319件，分占學校發明專利申請件數之54%、46%；與上年同期相較，私立學校占比上升。

在設計專利方面，以日本申請704件最多，前五大申請國家除德國外，件數均有成長，法國增加400%，尤其顯著，個別申請人中，以法國雷諾申請102件最多。

至於在商標申請件數部分，則是表現持平。根據智慧局公布的資料顯示，今年上半年商標註冊申請案41,986件，與上年同期差異不大。本國人申請29,957件，微增0.2%，外國人申請12,029件，主要受到美國及香港等申請件數減少的影響，件數下滑2%。

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