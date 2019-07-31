郭台銘投資 廣州超視堺第10.5代線點亮

2019-07-31 15:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



鴻海創辦人郭台銘個人持有SIO投資SDP轉投資廣州超視堺第10.5代全生態產業園生產線今（31）日正式點亮。超視堺今日發布新聞稿提到，第10.5代全生態產業園今日生產線首片65寸產品點燈儀式在偏貼工廠舉行。

超視堺董事長羅政浩，總廠長朱啟寶、野原正寬，總處長鄧建松及技術研發、工程、運營團隊共同見證了超視堺這一里程碑事件。

超視堺董事長羅政浩表示，今年2月14日，園區首台核心設備8K高精密曝光機，已進駐陣列工廠。經過168天的日夜奮戰，首片高分辨率65寸顯示屏在今天正式點亮，這意味著廣州平板顯示產業將進入新的發展階段。

超視堺10.5代全生態產業園由日本堺顯示器株式會社（以下簡稱為SDP）轉投資成立，SDP在經營過程積累了豐富的技術經驗，具有強大的技術實力、產線運營實力及研發能力。超視堺產線應用全球最先進的a-Si TFT-LCD工藝，並在生產中採用了UV2AⅡ的光配向技術、雙銅製程技術、COA技術，讓超視堺生產的超高清超大尺寸顯示屏具備三大突出優勢。第一，對比度高出普通面板60%，可顯示極深的黑色。第二，由於光學效率高因而具備出色的外部能源效率（開口率高出傳統面板20%）。第三，響應速度快，為傳統面板的2倍。

「接下來，超視堺會用業界最快的速度進行產能爬坡和良率提升，也將勢必創造業界良率最佳水準，這會是一個巨大的挑戰。」總廠長朱啟寶說。