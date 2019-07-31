科技策略高峰會8月2日登場 張忠謀將出席

2019-07-31 11:38 中央社 台北31日電



科技部將於今年8月啟動為期半年，一系列科學發展策略計畫，打頭陣的是8月2日舉行策略高峰圓桌會議，台積電創辦人張忠謀允諾出席。

科技部長陳良基今天表示，原本預計在今年年底提早舉行第11屆全國科學技術會議，不過實際著手準備、徵詢意見後，產學研界普遍認為時程太趕，加上近期國內外的情勢變化劇烈，因此決定按照過往慣例，於總統選舉年的年底召開。

雖然離全國科學技術會議還有一年多的時間，不過陳良基指出，科技部將從8月初啟動全國科技發展策略規劃，透過15到20場的各式科技會議，徵集產官學研各界的意見與看法，讓不同領域的聲音都能被納入。預計在年底完成，並於明年2月前後做出統整，以利明年政府編列科技預算與舉行全國科學技術會議。

陳良基進一步說明，這為期半年的計畫將聚焦四大主題，分別為「如何讓科技創新驅動經濟成長」、「如何促進政府與民間的合作」、「如何因應第四次工業革命」、「如何因應人口結構變化對科技政策的衝擊」，並在這四大主題下討論各種不同的科技題目。

3年前科技部舉行第10屆全國科學技術會議時，台積電創辦人張忠謀曾在現場批評政府沒有聆聽產業的聲音、出席的產業界人士屈指可數。陳良基回憶，當時他以教育部次長的身分出席會議，張忠謀曾問他現場到底有多少產業界人士，而他自己親自算了一下後坦言「真的不多」。

陳良基進一步表示，科技政策應該要納入各個領域的聲音，這次計畫一定會和產業界密切的交流。他也透露，事前也與張忠謀多次請益與交換意見。

整個計畫將從8月2日的策略高峰圓桌會啟動，陳良基表示，張忠謀已經允諾一定會出席，中研院院長廖俊智與多位頂大校長也都會應邀出席。