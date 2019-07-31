親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
純網銀名單出爐
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

黃捷遭劈腿！同性伴侶當街摟抱小三 兩人懇談後分手

科技策略高峰會8月2日登場 張忠謀將出席

2019-07-31 11:38中央社 台北31日電

科技部將於今年8月啟動為期半年，一系列科學發展策略計畫，打頭陣的是8月2日舉行策略高峰圓桌會議，台積電創辦人張忠謀允諾出席。

科技部長陳良基今天表示，原本預計在今年年底提早舉行第11屆全國科學技術會議，不過實際著手準備、徵詢意見後，產學研界普遍認為時程太趕，加上近期國內外的情勢變化劇烈，因此決定按照過往慣例，於總統選舉年的年底召開。

雖然離全國科學技術會議還有一年多的時間，不過陳良基指出，科技部將從8月初啟動全國科技發展策略規劃，透過15到20場的各式科技會議，徵集產官學研各界的意見與看法，讓不同領域的聲音都能被納入。預計在年底完成，並於明年2月前後做出統整，以利明年政府編列科技預算與舉行全國科學技術會議。

陳良基進一步說明，這為期半年的計畫將聚焦四大主題，分別為「如何讓科技創新驅動經濟成長」、「如何促進政府與民間的合作」、「如何因應第四次工業革命」、「如何因應人口結構變化對科技政策的衝擊」，並在這四大主題下討論各種不同的科技題目。

3年前科技部舉行第10屆全國科學技術會議時，台積電創辦人張忠謀曾在現場批評政府沒有聆聽產業的聲音、出席的產業界人士屈指可數。陳良基回憶，當時他以教育部次長的身分出席會議，張忠謀曾問他現場到底有多少產業界人士，而他自己親自算了一下後坦言「真的不多」。

陳良基進一步表示，科技政策應該要納入各個領域的聲音，這次計畫一定會和產業界密切的交流。他也透露，事前也與張忠謀多次請益與交換意見。

整個計畫將從8月2日的策略高峰圓桌會啟動，陳良基表示，張忠謀已經允諾一定會出席，中研院院長廖俊智與多位頂大校長也都會應邀出席。

陳良基張忠謀科技部
這招學起來！七夕古人撩情話~請你喝茶湯會→

相關新聞

陳良基宣布召開科技策略會議 選前擬策略給新政府執行

2019-07-31 10:37

瀚宇博策略聯盟 入股嘉聯益

2019-07-31 00:33

瀚宇博、嘉聯益合作保密到家 市場兩疑問

2019-07-31 00:31

聯發科、高通 一路鬥到電競手機

2019-07-31 00:21

高規格、高效能 電競手機勝出關鍵

2019-07-31 00:19

台灣大 5G超盟成軍

2019-07-30 23:13

電信業組隊 要打5G團體戰

2019-07-30 23:13

胡定華追思會 科技人悼念

2019-07-30 23:13

穩懋旺季效應 Q3產能滿載

2019-07-30 23:12

5G調變訊號複雜 PA龍頭廠注入強心劑

2019-07-30 23:07

聯茂董座 陳進財出任

2019-07-30 23:07

蔡茂禎請辭聯茂董座 穩懋董座陳進財接任

2019-07-30 14:41

面板庫存仍高 偏光片保守

2019-07-30 14:30

台灣大攜80家業者 5G超盟成軍

2019-07-30 14:30

半導體大老胡定華追思會 宣明智分享「冠軍足球」故事

2019-07-30 14:28

旺季市場回溫有限 Q3行動記憶體價格跌幅逾10%

2019-07-30 14:14

旺季市場回溫有限 Q3行動記憶體價格估仍跌逾10%

2019-07-30 14:06

台灣大哥大投入5G開發 改造新莊棒球場

2019-07-30 12:22

富邦媒公布上半年10大品牌榜 話題性與新品是關鍵

2019-07-30 11:58

聯發科搶攻5G 日系外資目標價升到370元

2019-07-30 11:39

七夕、父親節近了 Yahoo相關商品買氣飆升

2019-07-30 10:03

顧客安心「購」 FamilyMart長期導入TPIPAS 降低個資責任風險

2019-07-29 17:27
看更多

熱門文章

罕見！行員涉挪用客戶資金 金管會一口氣重罰七家銀行

2019-07-30 18:23

純網銀出爐！將來、樂天、LINE BANK三家都獲執照

2019-07-30 16:35

純網銀名單出爐 國家隊、LINE團隊、樂天國際3家全上

2019-07-30 16:36

美元定存7％ 最低只要1000美元就可以存

2019-07-31 06:13

發現王永慶新海外資產 王文洋告侵占遺產

2019-07-30 12:53

聯發科吃蘋果落空，三星自產還外銷！手機廠「自己的晶片自己做」，台灣IC業麻煩大了？

2019-07-30 12:54

驚！產業界連5年拜託政府一定要做的 竟是太陽花運動反對的ECFA

2019-07-30 15:46

純網銀三鯰魚來襲 傳統銀行最該怕什麼？

2019-07-30 16:57

純網銀上榜名單 金管會16時30分公布

2019-07-30 12:05

純網銀三家全核准！央行小編發時事題：何謂鯰魚效應？

2019-07-30 17:00

名家觀點／勞保錢坑…繳1元卻要領回3元

2019-07-31 00:53

純網銀名單公布 玉山金總座：前兩年營運是最大考驗

2019-07-30 17:40

金管會核准3家純網銀 央行揭6大成功因素

2019-07-30 18:15

鯰魚效應 純網銀帶來三變革

2019-07-30 23:33

蔡茂禎請辭聯茂董座 穩懋董座陳進財接任

2019-07-30 14:41

意外！ 純網銀三家都上榜

2019-07-31 00:05

純網銀名單將公布 王道銀：如何獲利將成最大挑戰

2019-07-30 15:11

新聞眼／純網銀統統有獎 新藍海變紅海？

2019-07-31 01:01

純網銀放榜 國家隊、LINE、樂天過關

2019-07-31 00:07

理專挪用客戶資金 金管會重罰7銀行4500萬

2019-07-30 23:37

瀚宇博策略聯盟 入股嘉聯益

2019-07-31 00:33

中華電：將來銀行預計在2020年推出純網銀服務

2019-07-30 18:21

華為5G手機「親民價」 里昂喊買台積、國巨五台廠

2019-07-30 22:34

純網銀即將放榜 三種型態銀行該如何區分？

2019-07-30 16:02

聯發科、高通 一路鬥到電競手機

2019-07-31 00:21

純網銀放榜 央行審慎評估四大影響

2019-07-31 00:56

瀚宇博、嘉聯益合作保密到家 市場兩疑問

2019-07-31 00:31

半導體大老胡定華追思會 宣明智分享「冠軍足球」故事

2019-07-30 14:28

出國旅遊人數 台客登世界前10

2019-07-31 00:31

「好享退」報名破十萬人次 今天最後一天

2019-07-30 14:32

純網銀名單今日公布 3家業者高度引頸觀望

2019-07-30 13:24

超商消費就該用這個Pay！現折40％

2019-07-30 16:23

純網銀2家變3家 顧立雄：各有所長符合申設標準

2019-07-30 19:23

純網銀必備條件 開戶快、24小時、端牛肉回饋

2019-07-30 14:30

兆豐美元定存 年利率飆上7%

2019-07-30 23:25

人人有獎！「純網銀」榜單公佈 3大銀行瓜分市場大餅

2019-07-30 17:17

純網銀放榜 樂天最快明年4月掀鯰魚效應

2019-07-30 22:41

樂天國際商業銀行取得純網銀執照：將全力以赴

2019-07-30 16:50

為什麼純網銀 兩家變三家…

2019-07-30 23:23

小資族福音 3萬多台幣換美元定存賺7％高利

2019-07-30 21:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top