工研院ICT TechDay 六大亮點超吸睛

2019-07-31 10:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



年度資通訊盛會-工研院ICT TechDay（資通訊科技日）今（31）日展示歷來最多資通訊創新技術達34項，包括在珠寶名畫展試圖神不知鬼不覺混入人流的可疑人物，不管任何廠牌攝影機都能靠智慧影像辨識揪出；或是你想改善睡眠呼吸中止症，現在不用穿戴任何裝置就可測量生理資訊等技術，展示AI人工智慧的大步邁進，也為5G應用帶來更多商機。

經濟部技術處處長羅達生指出，2026 年將達到3兆4,580億美元的 ICT 新商機，其中電信服務於數位轉型市場之商機達到6,190億美元，各國及大廠準備迎接5G所帶來的數位轉型及龐大市場商機。

台灣資通訊與電子產業能量充沛，5G的來臨將是我國產業大展身手的時刻，經濟部也責成工研院在內的法人夥伴推動成立中華電信領航隊、遠傳5G先鋒隊這兩個5G國家隊。中華電信領航隊針對娛樂場館進行5G部署；遠傳5G先鋒隊則是聚焦智慧車載領域，在5G產業決戰點-「應用」搶得先機。

工研院資訊與通訊研究所所長闕志克表示，隨著5G商業應用展開，人工智慧（AI）、無人載具與資安治理等將有突破性發展，尤其是在無人機，透過與虛擬實境（VR）穿戴式裝置結合開發的第一人視角的無人機競賽，將是令人驚豔創新應用，也將帶動新一波商機發展。

自駕車在下半年逐步落地應用，中巴載具在台灣發展機會大，尤其是台灣特殊路況資料庫成為發展的市場利基。資訊安全治理方面，隨著5G發展，資訊自動攻防技術戰略重要性提升，資訊戰先行將是未來戰爭新型態，因此，資訊安全攻防工具將是公私立機構在資訊安全管理的優先部署重點。

闕志克指出，「深度學習演算法（Deep Learning Algorithm）」的AI晶片隨著人工智慧快速落地應用，也將有另一波發展機會，工研院看準趨勢，分段式提供編譯器、架構設計及IC設計全套工具等一條龍解決方案給台灣晶片設計上中下游業者，從系統應用角度發展AI晶片與開發工具，連接既有ICT／IoT生態系，有助台灣成為AI研發基地與智慧系統輸出國。

ITRI ICT TechDay（資通訊科技日）以「智慧領航 競向未來」為主軸，行政院科技會報執行秘書蔡志宏、經濟部次長林全能、台灣雲協理事長徐爵民、電電公會理事長李詩欽等重量級產官領袖與會，同時日本第二大電信商KDDI 解決方案本部的本部長丸田徹也在會中分享「5G、AI、IoT等將如何改變商業模式」；及美國Intel無人機事業部副總裁兼總經理Anil Nanduri談「無人機創新的空降革命」。