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華為5G手機「親民價」 里昂喊買台積、國巨五台廠

2019-07-30 22:34經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

華為發表5G手機Mate 20 X，訂價900美元，里昂證券最新分析直呼價格超「親民」！根據里昂預估，明年5G手機將比今年倍增，直逼1億支；在華為率先以「親民價」吸引目光下，5G加速在望，台積電、穩懋等五大台廠後市看好。

里昂日前在台積電釋出5G加速，便跟進發布5G供應鏈快速起飛報告，此次在華為Mate 20 X訂出親民價，更令該外資肯定5G發展，欽點台積電、穩懋、國巨、聯發科、欣興等五大華為概念股受惠大。

里昂證券半導體產業分析師侯明孝表示，華為Mate 20 X訂價只有900美元（約新台幣2.8萬元），「低」得超乎預期，比起一年前華為Mate 20 Pro系列，訂價人民幣6,799元，Mate 20 X少了600多美元，相比類似等級的高階iPhone，更大幅減價。

侯明孝指出，華為Mate 20 X可望引起市場轟動，接下來各大品牌推出5G手機，都會在訂價有不小壓力，但有利5G手機更快普及，供應鏈加速蓬勃。

根據里昂預估，今年5G手機出貨還不會太多，約1,800萬支，但明年在品牌廠競推及基礎建設完善，出貨量可望翻五倍到9,000萬支，2021年挑戰2.7億支。

值得注意是，華為訂價之所以低，里昂也發現關鍵的面板、指紋辨識、拍攝鏡頭及3D感測規格出現縮水，相對地，基頻晶片、射頻元件、記憶體、被動元件、晶圓製造及封測部分仍保持水準，代表供應鏈間將有不同的受惠度。

他舉例，Mate 20 X採用外掛式的雙晶片解決方案，在採用麒麟980外，也額外嵌入高通5G數據機晶片「巴龍5000」，而兩款晶片都由台積電代工，因此同時對台積電和下游封測的日月光投控、京元電來說，會較傳統手機有加乘的收入效益。

另外一個焦點是被動元件，里昂觀察，Mate 20 X因為額外嵌入5G數據機晶片和射頻元件，被動元件及分離式元件的用量較傳統手機增加了50%，台灣最大的被動元件廠國巨無疑受惠。

資料來源：里昂證券
資料來源：里昂證券
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