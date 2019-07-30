宏碁6月以35%市占率 奪加拿大電競筆電冠軍

2019-07-30 18:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



在稱霸全球多國電競市場後，宏碁今（30）日表示，該公司2019年6月以35%市占率，首度搶下加拿大電競筆電市占率冠軍寶座。自2017年起，宏碁電競筆電穩居加拿大市場第二名，並持續呈穩步成長態勢，6月在當地主要零售商的銷售表現交出亮眼成績單後，宏碁超越所有競爭對手奪下冠軍寶座。

宏碁表示，在加拿大的電競產品中，主打休閒玩家的Nitro系列產品表現亮眼，一舉包辦加拿大全品牌電競筆電2019年6月銷量前三名，其中Nitro 5成為銷量第一的電競筆電；而主打核心玩家的Predator掠奪者系列中Helios 300則站上銷售第六的電競筆電。總體表現上，宏碁在加拿大電競筆電銷售前十名中佔領六席，展現強勁動能。

Predator掠奪者品牌在加拿大的熱度持續發酵，其相關的行銷、媒體評論、重大產品發表會等，皆得到當地零售商與客戶的正面迴響。今年6月，宏碁在加拿大卡加利（Calgar）地區之大型電子產品零售通路「Memory Express」，首次亮相Predator Thronos電競座艙，此外，近期也將在多倫多的電子產品零售通路「Canada Computers」推出Predator Thronos電競座艙。