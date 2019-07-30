半導體大老胡定華追思會 宣明智分享「冠軍足球」故事

2019-07-30 14:28 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



半導體業界大老、旺宏前董事長胡定華11日清晨辭世，享壽77歲。今天由旺宏、交大與工研院，在旺宏竹科總部一樓演講廳聯合舉辦追思會，由副總統陳建仁頒授總統褒揚令，肯定胡定華一生對台灣半導體業付出與重大貢獻。

追思會由管弦樂大師蘇顯榮帶領的台北愛樂管弦樂團演奏作為開場，多位業界友人，包括聯電榮譽副董事長宣明智、宏碁創辦人施振榮、台達電創辦人鄭崇華等都到場致敬。

胡定華被譽為台灣半導體產業的先行者與導師，一生致力於推動台灣電子、資訊、半導體工業技術的研究開發。他早年曾任教於交通大學，作育英才，也參與工研院創建，是張忠謀就任工研院院長後最得力的副手，協助與飛利浦合資成立台積電，奠定台灣成為全球半導體產業鏈牢不可撼的地位。

潘文淵文教基金會董事長史欽泰表示，胡定華從來沒有想過賺大錢，他心中只有一個使命，開創台灣積體電路的基礎，當年34歲的胡定華在RCA（半導體種子計畫）計畫中毛遂自薦，成就了今天看起來不可能的任務。

旺宏董事長吳敏求感念胡定華對他的幫助，也肯定他對半導體的貢獻，並說自己從胡定華身上學到了「誠實、紀律、遠見」，這也是旺宏的經營理念。

工研院院長李世光表示，胡定華是一位在教學過程中，諄諄善誘，希望學生真的把東西學進去的老師。施振榮也說，當時胡定華的課相當受歡迎的，上課內容簡明扼要，而讓他印象最深的是還常常提前下課帶同學一起打球，並讚揚胡定華是「瀟灑走漂亮的一生」。