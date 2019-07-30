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史欽泰追念胡定華「精彩一生，瀟灑地走了」 至為感人

2019-07-30 14:19經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

潘文淵文教基金會董事長、前工研院董事長史欽泰，今（30）出席在旺宏舉行的「胡定華追思會」，一番情真意切的追思文，被公認為全場最為動人的發言。

以下是史欽泰的致詞全文：

胡定華先生過了精彩的一生，瀟灑地走了，留下大家對他無限的思念。

我叫他老胡，他叫我老史，我們認識的時候在1976年，我29歲，老胡33歲。當年他這麼年輕就挑起引進半導體技術的大樑。他沒有想到台灣的半導體產業會成為今天這個規模，在世界上扮演一個舉足輕重的角色，他也從來沒想過賺大錢。他心中只有一個使命，開創以集體電路為基礎的台灣電子工業。

當年他有年輕人的傲氣與自信，因此他毛遂自薦，認識了潘文淵先生以及孫運璿院長，帶領一群不到30歲的毛頭小子們，成就了今天看來「不可能的任務」。

老胡有很多獨到的見解，比如說他認為技術驗證的場域不能只有像學校的實驗室，必須要能做到小規模量產，證明生產的成本與品質都有市場競爭力，因此他堅持示範工廠必須做到每星期四千片。在往後的10年，示範工廠培訓了大量的積體電路生產、行銷與管理的人才，解決了技術移轉、產業快速成長對於大量人才的需求。

他帶領的這一群人所塑造出來的組織文化，就是一種當仁不讓、勇於嘗試，不怕失敗的創新與創業家精神。在那個年代創造出影響今天整個台灣半導體產業的核心競爭力。

老胡在工研院服務的14年（1974-1988），推動創立了聯電、台積電、台灣電子檢驗中心，奠定了台灣電子高科技產業的基礎，但老胡從不居功。1988年老胡離開工研院，選擇另一個繼續他支持台灣電子工業的志業，加入創投行業，漢鼎公司，更自行創立了建邦創投，與一般創投事業不同的是，他選擇協助年輕創業家的早期投資，也因此老胡也有不少失敗的投資案，他從不後悔。只要能對年青創業有幫助的，他從不後人。

他感恩念舊，他對交大，工研院作了許多慷慨的回饋。

他感念潘文淵先生對他的提攜，因此他和工研院以及三家最早成立的半導體公司催生了潘文淵文教基金會，廿五年來出錢出力，並贊助完成「矽說台灣」一本書，記錄了台灣發展半導體產業的歷史及人物。

對工研院他貢獻年輕最寶貴的時光，2002年，工研院成立院友會，在二萬個院友推崇聲中，老胡擔任了第一任的創會會長，繼續關心工研院的發展。

老胡是一位忠誠又慷慨的朋友，他愛好美酒佳餚，也從不吝於與朋友分享，我們大都是不懂品嚐的外行，只要有他參加的餐聚，一定帶來各式各樣的葡萄酒，介紹特色的餐廳料理，他的記性又特別好，會提醒我們那一次品嚐過的美酒。2015年，老胡夫婦及幾位好友一道去了產美酒的盛地旅遊，在法國一路欣賞葡萄園的美麗風光，品嚐之外，還特別預約當年出產的葡萄酒，每一天都在我們深刻的記憶中，為此我還特別有感，寫了「杯底豈可養金魚」的字送給老胡。

老胡，你一生貢獻了台灣高科技產業的發展，幫助了許多新創公司的創立。有一群心的朋友，又有無人能及生活品味，這樣豐盛的人生真令人尊敬又羨慕。老胡你真是不虛此生。雖然你採取不告而別，我們都震驚不已，但我們的懷念永不休止。

工研院半導體創投
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