旺季市場回溫有限 Q3行動記憶體價格跌幅逾10%

2019-07-30 14:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



根據Trend Force記憶體儲存研究（DRA Me Xchange）調查表示，第3季智慧型手機市場旺季需求增長幅度趨緩，不如以往旺季動輒10%以上的季成長表現，預估今年智慧型手機生產總量仍較去年衰退近5%；Trend Force指出，第3季行動式記憶體合約價格直到7月下旬才大致抵定，在原廠庫存水位普遍偏高下，合約價跌幅依舊相當可觀，主流規格無論是分離式（discrete）或eMCP／uMCP產品價格跌幅多集中在10~15%的區間。

Trend Force表示，上半年行動記憶體市場拉貨動能遲滯，供應商端的高庫存尚未去化完畢，即便受日韓原料出口管控事件的影響，市場開始出現價格反轉的聲浪，但依舊難敵庫存去化的壓力。

加上部分DRAM廠雖宣稱啟動減產計畫，但實際規模普遍不大，多是舊製程減產或是製程轉換產生的晶圓減少居多，主流產品未到虧損階段前，DRAM廠的大規模減產機率不高，雖然現貨市場價格略有波動，但整體合約價格依舊維持跌價走勢。

Trend Force指出，受市場上諸多不利報價的訊息干擾，第3季行動式記憶體合約價格直到7月下旬才大致抵定，在原廠庫存水位普遍偏高的狀態下，本季合約價跌幅依舊相當可觀，主流規格無論是分離式（discrete）或是eMCP／uMCP產品價格跌幅多集中在10~15%的區間。

另外值得關注的是，行動記憶體多以季度方式議價，顯示原廠對於客戶整季出貨的允諾，因此研判目前受日韓原料出口管控事件因素影響範圍有限，後續供貨暫無太大問題。

觀察今年第4季行動記憶體價格走勢，品牌廠為因應中國農曆年的返鄉缺工潮，將提前生產明年1月的市場需求，預估第4季智慧型手機生產總量將持平第3季，約3.6億支；平均容量方面，受惠行動記憶體均價下跌，刺激品牌廠提高單機記憶體搭載容量，有助於加速原廠庫存去化。

另一方面，從今年第1季以來，連續3個季度價格平均下滑10~15%，使得第3季行動記憶體均價比2016年起漲點時的價格低17%，已經挑戰三大原廠對於總成本（fully-loaded cost）的控管極限，預估第4季的跌價幅度將較前三季度收斂，但下跌趨勢不變。

隨著製程轉進，行動式記憶體產品的世代也持續推出傳輸速率更快及功耗更優化的產品。以今年來看，受惠中低階芯片亦能支援LPDDR4系列，推升LPDDR4的市占將擴大至75%，加上原廠對於LPDDR3的供給轉趨被動，將加速LPDDR3的占比勢微，預估2020年LPDDR3 的單位位元市占將低於15%。

明年雖有新世代LPDDR5搭配旗艦機種問市，但考量初期與LPDDR4系列仍有20~25%價差，整機製造成本也高於LPDDR4系列，預估滲透率將低於10%，市場主流仍以LPDDR4系列為主。