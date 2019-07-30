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旺季市場回溫有限 Q3行動記憶體價格估仍跌逾10%

2019-07-30 14:06經濟日報 記者劉芳妙╱即時報導

根據TrendForce記憶體儲存研究（DRAMeXchange）調查表示，第3季智慧型手機市場旺季需求增長幅度趨緩，不如以往旺季動輒10%以上的季成長表現，預估今年智慧型手機生產總量仍較去年衰退近5%。

上半年行動記憶體市場拉貨動能遲滯，供應商端的高庫存尚未去化完畢，即便受日韓原料出口管控事件的影響，市場開始出現價格反轉的聲浪，但依舊難敵庫存去化的壓力。

加上部分DRAM廠雖宣稱啟動減產計畫，但實際規模普遍不大，多是舊製程減產或是製程轉換產生的晶圓減少居多，主流產品未到虧損階段前，DRAM廠的大規模減產機率不高，雖然現貨市場價格略有波動，但整體合約價格依舊維持跌價走勢。

TrendForce指出，受到市場上諸多不利報價的訊息干擾，第3季行動式記憶體合約價格直到7月下旬才大致抵定，在原廠庫存水位普遍偏高的狀態下，本季合約價跌幅依舊相當可觀，主流規格無論是分離式（discrete）或是eMCP／uMCP產品價格跌幅多集中在10~15%的區間。

另外值得關注的是，行動記憶體多以季度方式議價，亦顯示原廠對於客戶整季出貨的允諾，因此研判目前受日韓原料出口管控事件因素影響範圍有限，後續供貨暫無太大問題。

觀察今年第4季行動記憶體價格走勢，品牌廠為因應中國農曆年的返鄉缺工潮，將提前生產明年1月的市場需求，預估第4季智慧型手機生產總量將持平第3季，約3.6億支；平均容量方面，受惠行動記憶體均價下跌，刺激品牌廠提高單機記憶體搭載容量，有助於加速原廠庫存去化。

另一方面，從今年第1季以來，連續三個季度價格平均下滑10~15%，使得第3季行動記憶體均價比2016年起漲點時的價格低17%，已經挑戰三大原廠對於總成本（fully-loaded cost）的控管極限，預估第4季的跌價幅度將較前三季度收斂，但下跌趨勢不變。

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