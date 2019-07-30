台灣大哥大投入5G開發 改造新莊棒球場

2019-07-30 12:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



因應5G新世代來臨，新北市長侯友宜今（30）日出席「台灣大哥大『5G超盟』誓師大會」，台灣大哥大以新莊棒球場為5G實驗場域，投入開發5G應用服務，打造全台第一座智慧棒球場。

侯友宜表示，為配合中央「台灣5G行動計畫」政策，新北市政府與經濟部在「林口新創園」規劃5G資通訊實證場域，提供進駐單位使用國際新世代之資通訊技術，以完善新創者研發及測驗相關應用、服務及產品，打造具前瞻性5G實驗場域。

新莊棒球場於1997年落成使用迄今已20餘年，期間進行兩次整修，並引進民間資源效率經營，增加觀眾席位數、安裝大螢幕等，讓整體球場環境與舒適度大幅提升。

為提供球迷更優質的觀賽環境，台灣大哥大以新莊棒球場為5G實驗場域，利用通訊新技術，打造全台首座智慧棒球場，讓來球場觀賽的民眾可用手機或平板觀看多視角畫面，不僅能同步欣賞不同視角外，又能兼具充滿現場感的比賽畫面。

台灣大自去年起以新莊棒球場為場域建置5G實驗網，利用5G通訊技術，提供AR（擴增實境）、VR360（虛擬實境360）及引進MEC（行動邊緣運算）平台，可用手機或平板以多視角即時畫面觀看精采賽事，未來民眾可以透過行動裝置獲得即時賽事畫面及資訊。

新北市經發局補充說明，5G技術擁有大頻寬、高速率、低延遲等特性，有利發展在各項產業上，包括IT產業、汽車業、娛樂業、農業等，均能受惠於5G技術並獲得成長，讓5G的應用層面不再侷限於通訊領域，也能滿足食、衣、住、行、育、樂上的需求。