富邦媒公布上半年10大品牌榜 話題性與新品是關鍵

2019-07-30 11:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



富邦媒（8454）旗下momo購物網今（30）日公布「2019上半年最受歡迎十大品牌」，富邦媒表示，momo強勁的品牌力為推動營收屢創新高的重要動能，除了豐富站上商品選擇，momo也有多元的大數據回饋、靈活的行銷方案、彈性多元組合包裝與物流支援，並創下指標品牌年增倍數成長佳績。

富邦媒表示，momo購物網統計了站上百萬件商品及千萬筆訂單，根據訂購人數、訂購額、訂購數量，綜合出2019上半年最受歡迎十大品牌榜。其中，頂級時尚家電品牌Dyson奪下冠軍寶座、甫慶50周年的3M奪得第二名，第三名則由去年進駐momo開設旗艦館的MUJI無印良品獲得，再續去年開幕第一天締造3000萬超強買氣；而今年進駐的台灣萊雅旗下LANCOME蘭蔻與Kiehl’s契爾氏；以及人氣3C品牌ASUS等亦名列十大品牌榜中，表現亮眼。

momo購物網表示，「品牌話題性」與「新品推出」為品牌擠身十大排行榜的關鍵因素，加上momo的「造節能力」，並透過大數據分析洞悉消費需求，推出「獨家組合」，是促動消費者購買的驅動力，如今年協同10個合作品牌打造的超級品牌日，皆繳出業績翻倍成長的亮眼成績。

momo購物網表示，隨著「家電精品化」的消費趨勢高漲，兼具頂級且時尚形象的Dyson上半年拔得排行榜頭籌，其近年推出的Airwrap型器、Supersonic吹風機話題持續延燒。

另，第二名的3M，創下單檔活動牙線棒熱銷近百萬枝、空氣清淨機熱銷破千台佳績；第三名為日本生活指標品牌MUJI無印良品，透過前瞻的合作模式，整合線上技術與線下服務力，上半年也有不俗的銷售表現。

此外，今年先後進駐momo開設旗艦館專櫃品牌LANCOME蘭蔻、Kiehl’s契爾氏，積極投入新零售市場，推出線上彩妝AR攝影棚、VR虛擬實境線上快閃店獲得消費者青睞，名列十大品牌榜中，可見站上女力經濟不容小覷。