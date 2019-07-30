七夕、父親節近了 Yahoo相關商品買氣飆升
今年情人節與父親節僅相隔一天，陸續進入禮物採購高峰期。Yahoo奇摩旗下購物中心與超級商城，相關商品買氣飆，較上周同期成長五成，其中以智慧穿戴裝置、男性香水、美妝保養買氣最夯。Yahoo預期此波送禮採購潮，將再攀高峰，抬升此檔業績翻倍成長。
瞄準情人節與父親節送禮商機，Yahoo購物中心主打情人節送愛給禮3,000、5,000元有找專區，MICHAEL KORS等PK專櫃價限時最低四折起；即日起至8月8日前「我的歐爸大情人」孝順父親3C、保健、醫療用品等五折起，另推出禮品選購專區。Yahoo超級商城則打出父親節家庭保健最低五折起，以及情人節熱門禮物專區。
此外，Yahoo也透過其Yahoo奇摩App，於8月1日到4日推出七夕限定「告白刊登版面」及詹記敦南店「雙人包廂保留位」限量搶活動，活動期間透過App內會員獎勵制度所獲得的「奇摩值」即可開搶兌換超值好禮。
情人節將至，Yahoo發現購物中心的美妝保養品，業績成長兩成。平台觀察，許多男性消費者煩惱送禮踩雷，因此傾向挑選多樣商品組合的專櫃保養組或美妝組入手，平均客單價約落在3,000元，將情人的願望清單一次全包。
此外，從平台銷售也發現許多情人節限定的美妝組合，亦相當受歡迎。
值得注意的是，男性香水成為熱門情人節送禮選擇，近期業績增三成，銷售冠軍為Calvin Klein CK one中性淡香水。Yahoo購物中心品類經理廖珮樺表示，近年男性使用香水的比例越來越高，主要購買族群橫跨25至45歲的男性，加上女性在香水挑選上趨向中性香調，推升男香成為熱門情人節送禮選擇。
廖珮樺指出，Yahoo購物中心男性香水業績年成長近三成，男香在平台整體香水業績佔比更翻倍增長。盤點Yahoo購物中心熱銷Top5男性香水，由Calvin Klein CK one中性淡香水奪冠，其次分別為萬寶龍傳奇經典男性淡香水、Chanel Bleu de Chanel男性淡香水、Calvin Klein CK be中性淡香水、Jo Malone 鼠尾草與海鹽。
Yahoo購物中心建議，消費者在挑選香水時，味道是否適合自己是影響個人形象分數的一大關鍵，針對陽光暖男形象的男性，可挑選麝香、果香質調的香味，若是送禮對象是成熟穩重的男性，則建議木質略帶神秘的香味。
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