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轉單效應 三類產業受惠最大

2019-07-30 06:32經濟日報 記者江睿智／台北報導

美中貿易戰持續，經濟部昨（29）日分析，電腦電子業及光學製品業產線轉移、轉單效應最顯著，該業今年上半年國內生產增溫，網通設備及伺服器都爆量生產，因此對美出口呈成長之勢，若是301課稅清單項目來看，今年上半年對美出口成長90.1%，相當驚人。

美中貿易戰引發全球供應鏈重組，各國改為直接對美國出口，今年上半年台灣對美國出口220億美元，年增17.4%；經濟部分析，其中與301清單範圍相同之產品出口金額為171億美元，占我對美出口總額七成七，年增23.5%，增幅大於整體對美出口增幅，供應鏈轉移非常明顯。

經濟部係將美對中國大陸三波課稅清單共6,842項產品（以下簡稱為301清單）進行分析，總計2018年美國自大陸進口上述301清單產品金額達2,577億美元，以「電腦電子及光學製品業」占25.7%最多，「電力設備及配備業」占13.2%次之，「機械設備業」占10%。

換言之，在美對陸貨課稅後，顯示上述三大貨品由中國大陸出口到美國衝擊大，因此產能將自大陸移出來，經濟部再對照國內三大產業生產狀況，發現上述三產業轉單效應相當明顯。

其中，以電腦電子及光學製品業生產線轉移及轉單效應最顯著，因部分伺服器業者產線移回，自去年下半年生產明顯增加，今年上半年產值年增16.5%，其中網通設備產值年增45.8%，伺服器更大幅擴增四倍。

經濟部進一步指出，今年上半年我國電腦電子及光學製品業，屬301清單產品者，對美出口56.4億美元，年增90.1%，即是受到產線移回及轉單效應帶動。

經濟部
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