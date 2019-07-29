台灣大與凱基銀行合作 推數位行動刷卡機

2019-07-29 19:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ╱即時報導



台灣大哥大總經理林之晨。 台灣大／提供 分享 facebook 台灣大29日表示，為助攻零售業轉骨，打造無紙化的行動刷卡服務，台與凱基商業銀行聯手合作推出「數位行動刷卡機」創新服務，適合外送、攤商等非固定店點交易，已經搶進連鎖健身中心。

根據資策會MIC調查，台灣使用行動支付的比例已破五成，「嗶經濟」正在改變零售業既有的商業型態。台灣大表示，數位行動刷卡機透過物聯網SIM卡取代傳統電話專線傳送每筆交易，不但節省成本，同時刷卡無紙化後，簽單存放雲端，省去列印、攜帶的不便，適合外送服務業、攤商及展場等非固定店點交易。

台灣大表示，已有大型連鎖健身中心計劃於9月起，在全台場館陸續推動這項創新「數位行動刷卡機」服務。

台灣大企業用戶事業群營運長吳傳輝表示，4G成熟，5G蓄勢待發，「刷卡雙向無紙化」是未來趨勢，也將翻轉用戶全新的支付體驗，數位行動刷卡機具體落實交易無紙化，同時店家簽單可直接存放於銀行雲端系統，消費者也可拍下刷卡簽單QRcode，自行選擇留存在手機、簡訊或是email中。

凱基商業銀行消費者金融處副總林毓棠則表示，「數位行動刷卡機」可讓店家再也不用受限於實體電話專線，節省電話專線的月租費成本，以更多元的銷售方式推廣商品，協助店家拓展目標客群。