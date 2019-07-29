台灣之星連續兩年 勇奪全球電商奧斯卡「艾奇獎」

2019-07-29 19:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ╱即時報導



台灣之星29日再傳海外獲獎捷報，勇奪被喻為全球電商奧斯卡的「艾奇獎(ECI Awards)」肯定。 台灣之星／提供 分享 facebook 台灣之星29日再傳海外獲獎捷報，勇奪被喻為全球電商奧斯卡的「艾奇獎(ECI Awards)」肯定，獲頒「模式創新類 - 銅獎」，成為業界唯一連續兩年得獎的電信品牌。

台灣之星表示，以「機器學習逆轉電信代收困境」為主題，跳脫電信業傳統上被認為無法利用數據變現的「低成就者」角色，透過近千萬筆交易紀錄運算，善用分析成果架構對應模型，精準調整用戶電信代收額度，並於用戶每月繳款時自動升轉及降轉用戶信用評等與額度，增強電信代收營收成長動能、深化用戶購買力，帶動電信代收營收年增逾四成，且加入此對應模型後，成功降低電信帳單壞帳約5倍；此外，透過精準推薦最適產品與服務，優化用戶個人化體驗、客戶服務滿意度達98%，進而獲獎。

台灣之星行銷事業部資深副總朱曉幸表示，隨著台灣行動通訊市場漸趨飽和，電信業者開始跨足電信帳單代收服務，並積極擴大經營多樣化代收內容，因其高度便利性，成功成為一大營收來源；而過去在客戶壞帳風險評估上，多是以業務人員經驗作為基礎、無法精準管理，因此，我們結合大數據導入機器學習的演算法，優化並建置最適額度模型，提高風險評估準確率及更細緻的個人化額度計算，讓數據驅動決策，大幅提升準確性。今年有幸在全球上百件優秀的參賽作品中脫穎而出，是對我們這幾年在數據領域投入的一大實質肯定；隨著5G時代即將到來，未來我們仍會積極投入大數據應用領域，讓大數據思維成為全體員工的通識化技能，透過深度剖析用戶足跡，結合最新數位科技與創新想法，有效提升營運綜效與用戶體驗。

「艾奇獎」為國際數字商業創新大獎，旨為表彰數位商業領域具有高度商業應用價值的「創新」作品；此次台灣之星榮獲「模式創新類 - 銅獎」，是台灣唯一連續兩年獲獎的電信業者，透過優化風險計算邏輯、最佳化信用額度與系統更新，在電信代收用戶的信用評等上建立最適額度模型，藉由分析用戶輪廓、每月繳款情況、電信代收的消費行為等近千萬筆交易紀錄，預測用戶滯納風險，對於潛在風險低的用戶調升額度，進而為公司擴大營收挹注，同時，也導入大數據應用處理大量的用戶交易紀錄，建立自動機制調整壞帳率與高貢獻度用戶的使用額度，藉此降低營業損失並減少人員作業時間。將機器學習的資料分析結果即時運用在商業決策上，取得商業競爭的優勢是脫穎而出的關鍵因素之一。