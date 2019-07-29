顧客安心「購」 FamilyMart長期導入TPIPAS 降低個資責任風險

2019-07-29 17:27 文／ 資策會科技法律研究所



以「顧客滿意，共同成長」為經營理念的全家便利商店股份有限公司（FamilyMart），持續將敢變的精神融入企業文化，以創新創造市場差異。

有鑒於新零售、新會員的推展，為提供會員與客戶最全面安心的服務，FamilyMart特別重視消費者個人資料與隱私保護。早自2012年起就導入臺灣個人資料保護與管理制度（Taiwan Personal Information Protection and Administration System, TPIPAS），透過制度規範建置內部個資保護與管理作業標準，並申請驗證通過取得資料隱私保護標章（Data Protection Mark, dp.mark），確保消費者個人資料受到最妥適、最完善的保護。

FamilyMart協理李建興，以身兼公司個資管理代表身分表示，導入TPIPAS對於提升員工個資保護意識，減少個資不當使用或外洩事故發生有顯著效益；透過dp.mark作為企業落實個資保護實踐之對外表彰，對於商譽與信賴度提升有明顯幫助，並可減少消費者針對個人資料保護之客訴案件。因此，FamilyMart已連續10年投入資源持續維運TPIPAS制度，以對公司內部個資檔案進行妥善保護。

重視消費者個人資料與隱私保護的全家便利商店股份有限公司（FamilyMart），早自2012年起就導入TPIPAS，確保消費者個人資料受到最妥適、最完善的保護。 圖／資策會科技法律研究所 提供 分享 facebook

李協理同時分享，維運TPIPAS過程中，如何兼顧提供會員便利性與個資保護機制落實是最困難的部分。因此，FamilyMart除了建立員工正確認知與作業程序外，每年透過更新驗證或期中查核持續外部稽核工作，將個資保護落實於日常作業面，以利追求服務滿意度的同時，能持續個資保護工作，完善消費者權益，提供消費者安心的購物環境。

近幾年因應科技轉變，新型態業務及商業類型竄起，再加上歐盟個資保護規章(GDPR)的實施，引領全球隱私保護趨勢走向更深層次的境界。李協理表示，FamilyMart因應創新運用，未來將善用各種科技與數據，藉由跨界合作，打造讓消費者可不分時地皆可便於使用的生活平台。而國內企業在國際法遵的要求與衝擊影響下，FamilyMart未來會持續與TPIPAS團隊攜手合作，透過如人臉辨識、大數據資料加值運用、國際隱私權法規趨勢保護等議題學習，持續精進內部個資保護工作，為新興商業型態做好準備，並藉此不斷優化FamilyMart市場服務，滿足客戶需求，創造「科技零售業」之革新風潮。