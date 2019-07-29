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台積電唱旺5G 大摩三點質疑

2019-07-29 12:58經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

台積電釋出5G加速發展展望，里昂、花旗等十大外資全數喊進，唯獨摩根士丹利（大摩）對台積電喊出「中立」評級；在大摩最新出具的台積電報告，進一步針對全球5G加速提出三質疑，包括部份半導體大廠並不贊同訂單增加等，預測台積電第4季至明年第1季面臨砍單風險。

大摩提出的三點質疑，包括一、台積電雖表示5G投單增加，但可能集中在華為追單，非陸系客戶成長有限，如賽靈思日前展望就不太認同5G發展加速，第二、大摩同時向華為旗下海思最密切合作的京元電確認，掌握到華為投單確實大增，賽靈思訂單卻維持不變，第三、質疑海思下單過度積極，可能重複下單。

大摩對於美國鬆綁華為禁令一直持保守態度，最新觀點在提出三點質疑外，也強調華為現在還是在美國的實體名單上，若鬆綁不見成效，台積電所謂5G加速，可能僅局部談到大中華需求增加，美國企業反而承受被陸廠砍單的壓力，進而將導致台積電第4季至明年第1季面臨訂單下滑風險。

大摩認為，如何掌握市場的真相為何？接下來有三個數據值得關注，一是大陸電信業者將在8月發表財測及展望，二是5G基地台的出貨規模，三是京元電會否下修訂單。

今年第1季，大陸電信業預期今年5G基地台需求達到7至10萬台，大摩以主要的華為和中興通訊進行評估，預期明年基地台需求應會成長到42.5萬台，直到明年下半年5G手機正式大幅帶動需求，大摩對發展速度保守以對。

外資質疑全球5G投單加速，主要集中華為等陸系客戶。（中新社）
外資質疑全球5G投單加速，主要集中華為等陸系客戶。（中新社）
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台積電大摩5G

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