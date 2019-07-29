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威剛XPG發表六大電競產品線 八月全球重磅上市

2019-07-29 11:48經濟日報 記者張瑞益╱即時報導

記憶體模組大廠威剛（3260）看準電競熱潮延燒，不僅為電競市場打造強調高效能品牌的XPG，該品牌不僅在固態硬碟效能與記憶體技術上持續領先業界提升，今年更開拓六大電競周邊產品線。包含全球首款雙單體PRECOG電競耳機、BATTLEGROUND XL PRIME滑鼠墊、XPG SUMMONER電競鍵盤、XPG BATTLECRUISER與XPG INVADER電競機殼、XPG LEVANTE水冷散熱器以及XPG CORE REACTOR電源等產品，將於8月起在全球販售，滿足電競愛好者全方位的需求。

記憶體基本面近期回升，而記憶體模組大廠威剛也動作頻頻，主要是持續鎖定在電競市場推出新品，並宣布8月起多種電競新品將全面上市，在下半年業績有望持續加溫之下，今日該股股價也呈現逆勢上漲表現，台股指數小跌中，盤中股價維持2%至3%的漲幅，股價表現相對強勢。

威剛的各項電競商品中，公司列為明星商品的PRECOG電競耳機，不僅獲Hi-Res 認證，具有FPS模式、7.1虛擬聲道、音樂模式以符合玩家不同使用情境，更擁有絕佳音域與多層次震撼音效，內建ENC降噪技術更可有效去除干擾，大幅提升遊戲中對話清晰度。

威剛表示，XPG品牌除了加強產品研發，也自行開發EPIC射擊遊戲，協助玩家真實體驗FPS模式和聽聲辨位的產品特性及效能，更可與玩家產生更多連結，貫徹品牌「GAME TO THE XTREME」的精神。下半年XPG將繼續拓展全新產品品項。

電競鍵盤記憶體模組威剛

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