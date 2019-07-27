小米A3加入中階機戰局 8月1日亮相

2019-07-27 19:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何佩儒 ╱即時報導



小米台灣強化新零售佈局，於2018年9月搶進台北市一級戰區信義商圈。圖／小米台灣提供 分享 facebook

看好中階機市場表現，小米已發出邀請函，將於8月1日在台舉辦「小米 A3 媒體體驗會」。據瞭解，小米A3為小米新的子品牌小米 CC9e 的國際版，搭載 6.088 吋水滴型螢幕，主相機具有三鏡頭，預料發表會後很快即會上市。

除了小米A3，宏達電（2498）日前也宣布開賣中階機HTC Desire 19+。宏達電表示，Desire 19+為HTC首款內建三顆主鏡頭的智慧型手機，配備宏達電歷來最大、螢幕占比也最高的手機螢幕，期搶食此波父親節與情人節商機。