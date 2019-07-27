小米A3加入中階機戰局 8月1日亮相

相關新聞
半導體大趨勢 讓AI告訴你2019-07-27 13:27
不受貿易戰影響 英特爾上修全年財測2019-07-27 01:26
英特爾上修財測 PC鏈跟著旺2019-07-27 01:17
友達愛台灣 砸407億擴產2019-07-27 00:32
股權接班 施宣輝任宏碁董事2019-07-27 00:20
友達產高階車用面板 競爭力強2019-07-26 23:58
軟銀願景基金2 傳鴻海也將投資2019-07-26 23:56
蘋果買英特爾數據機晶片事業 衝擊高通、聯發科2019-07-26 23:50
日韓相爭 華邦看到機會2019-07-26 23:48
台積搶攻新製程 徵3,000人2019-07-26 23:47
日擬刪韓最惠國 衝擊全球供應鏈2019-07-26 23:46
宏碁啟動股權接班 施宣輝進入董事會2019-07-26 23:45
台積電加碼 台灣躍半導體設備大買家2019-07-26 23:43
宏碁新董施宣輝…風雨無阻 每天晨跑2019-07-26 23:43
英特爾數據機部門 蘋果10億美元買下2019-07-26 23:40
中科16歲 轉型第二代園區2019-07-26 23:20
軟銀「願景基金2」 鴻海將投資2019-07-26 23:18
郭台銘、孫正義 交情好2019-07-26 23:15
中科成台商回流熱區 引資逾500億2019-07-26 23:15
又有大魚回流！友達將回桃園、台中投資407億元2019-07-26 18:52
施振榮啟動宏碁股權接班 施宣輝進董事會接班智融集團2019-07-26 17:33
熱門文章
友達愛台灣 砸407億擴產2019-07-27 00:32
經濟解析／林佳龍出重手 要盡快讓走私菸事件落幕2019-07-26 21:16
台積搶攻新製程 徵3,000人2019-07-26 23:47
退休年齡延後 台灣勞參率緩升2019-07-27 13:21
半路出家的劇組助理 靠「蜷尾家冰淇淋」紅到日本2019-07-26 21:27
英特爾上修財測 PC鏈跟著旺2019-07-27 01:17
傳遭國台辦施壓訂閱中國時報 華航澄清沒有2019-07-27 16:44
雙子星案恐挨告 柯文哲：我很無辜2019-07-26 23:41
私菸案新進展…華航兩副總 被調職2019-07-26 23:24
銀行推「日韓神卡」 攻暑假商機2019-07-26 23:27
不受貿易戰影響 英特爾上修全年財測2019-07-27 01:26
中高齡就業路迢迢 去除標籤待完整配套2019-07-27 09:41
友達產高階車用面板 競爭力強2019-07-26 23:58
郭台銘、孫正義 交情好2019-07-26 23:15
公布條例子法…資金匯回 不得重複享優稅2019-07-27 00:45
軟銀「願景基金2」 鴻海將投資2019-07-26 23:18
台幣盤整…三關鍵牽動2019-07-27 01:52
開發金創投 規模衝500億2019-07-26 23:18
長榮優化船隊 拚重返五大2019-07-26 23:24
開發金明年合署辦公 提升效率2019-07-26 23:12
半導體大趨勢 讓AI告訴你2019-07-27 13:27
長榮提高運力突圍 不靠併購2019-07-26 23:24
半導體大將 小心貿易戰殺手2019-07-27 13:27
美中貿易戰越南角色關鍵 東元看美越關係友好2019-07-27 13:00
明年總預算 歲入歲出破2兆2019-07-27 00:31
中高齡就業法草案出爐 挑戰職場年齡歧視2019-07-27 09:43
台積電加碼 台灣躍半導體設備大買家2019-07-26 23:43
股權接班 施宣輝任宏碁董事2019-07-27 00:20
日韓相爭 華邦看到機會2019-07-26 23:48
經部掌握廠商情報…土城工業區 投資熱點2019-07-26 23:59
財報不實責任大、舉證難 獨董亟需「教戰守則」2019-07-27 02:51
英特爾數據機部門 蘋果10億美元買下2019-07-26 23:40
海外資金專法3子法預告 會計師：助帶動經濟動能2019-07-26 21:20
宏碁新董施宣輝…風雨無阻 每天晨跑2019-07-26 23:43
蘋果買英特爾數據機晶片事業 衝擊高通、聯發科2019-07-26 23:50
蜷尾家的冰…紅到日本2019-07-26 23:24
榮成冬季調結構 在台加碼2019-07-26 23:24
軟銀願景基金2 傳鴻海也將投資2019-07-26 23:56
陸實施禁廢令 榮成調結構 暫無南向設廠計畫2019-07-27 00:27
產業脈動／千呼萬喚迎5G 東京奧運是舞台2019-07-27 13:30
留言