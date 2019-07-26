施振榮啟動宏碁股權接班 施宣輝進董事會接班智融集團

2019-07-26 17:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 馬瑞璿 ╱即時報導



圖為示意。面對新經濟時代的挑戰，宏碁集團創辦人施振榮表示，台灣需要創新創造價值。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

宏碁（2353）集團創辦人、智融集團董事長施振榮今（26）日傍晚宣布，啟動宏碁股權接班，並宣布兒子施宣輝將進入董事會擔任董事，同時辭去公司管理職務，與此同時，智融集團也將同步啟動接班傳承。

施振榮表示，自從他由宏碁退休以來，外界就一直十分關心宏碁的接班傳承問題，2013年底，施振榮回到宏碁啟動「三造宏碁」後，宏碁公司的「經營權」已由現任宏碁董事長陳俊聖接班，如今，他將啟動宏碁公司的「股權」接班傳承，施宣輝將於8月開始進入宏碁董事會擔任董事。

施宣輝此次是以宏榮投資公司董事代表人進入宏碁董事會，由原代表人葉紫華（施太太）手中接棒擔任董事，最大的意義在於施振榮家族正進行「股權」接班傳承，未來，施宣輝將代表施振榮家族成為公司專業經理團隊長期且穩定的支持力量。

在此同時，施宣輝也辭去在宏碁的所有管理職位，原本由他負責的新事業部門將轉移給其他主管，其中，發展已較為成熟的AIoT邊緣運算裝置「aiSage」及銀髮照護服務「GrandPad」兩部門將移交給共同營運長高樹國，成為公司未來的「準」核心事業，也借重公司核心事業資源較為豐沛，可以快速擴大規模。

施宣輝在卸下宏碁公司的管理職務後，未來，也將接受宏碁公司的委派，還是會繼續擔任安碁資訊與智聯公司的董事長，同時也擔任建碁及GrandPad（美國）的董事。

施振榮2004年底退休後成立的智融集團，也將同步啟動接班傳承，施宣輝將接任智融集團總經理，智融集團2.0時代正式來臨，也將邀請更多年輕人一起加入，為台灣產業的轉型升級攜手共同努力。

施振榮回憶，「當年在我退休時，我帶著宏碁的高階經營幹部一同提前退休，到智融集團開創新的舞台，我們的使命就是要為台灣產業的轉型升級而努力，過去我們所經營的創投基金、品牌基金與再造基金等等，也都在台灣做出不錯的績效」。

如今智融集團1.0時代的經營團隊已先後退休，因此啟動此次的接班傳承，施宣輝也將轉移至他所擅長「從無到有」的舞台，在智融集團2.0時代，讓新投資基金的經營團隊全面年輕化。

施宣輝為美國南加州大學電機博士，返台後於2005年開始創業，成立智輝研發公司，從事IC設計相關的影音多媒體技術研發，之後加入以研發指紋辨識晶片、軟體及加密軟體為主的神盾公司，並在德國共同創立專為車廠打造的汽車遠端軟體更新平台Advance Telematic Systems，並成功將技術賣給車用圖資公司HERE。

2011年7月，宏碁公司併購雲端服務公司iGware，施宣輝也因此進入宏碁公司，後來成為雲端技術事業群負責人，2014年1月22日，宏碁公司成立自建雲暨智慧產品事業群，由施宣輝負責帶領，至今在宏碁的新事業領域持續累積經驗。