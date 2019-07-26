友達獲中科優良廠商創新產品及廠房綠美化特優獎

2019-07-26 16:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



面板大廠友達光電今日於科技部中科園區16周年慶典禮獲頒兩大獎項，友達32吋UHD 4K 144Hz Mini LED顯示器面板以創新技術榮獲「優良廠商創新產品獎」，及友達后里廠以落實綠色環境永續的規劃，榮獲「廠房綠美化特優獎」，深受評審雙重肯定。

友達積極投入Mini LED背光技術相關應用，不斷挑戰顯示技術的創新整合，在優良廠商創新產品獎脫穎而出。32吋UHD 4K 144Hz極速刷新變頻顯示器面板，採用Mini LED超薄直下式背光源設計，精確而即時的分區調光效果搭配最高亮度可達1,5000 nits，優於VESA DisplayHDR 1000最高等級規範，達到真實環境的細膩體驗。

整合UHD 4K超高解析度及144Hz超高刷新率，克服高解析度與高刷新率間相互制約的技術限制，使得遊戲畫面清晰細緻度更大幅提升;動態變頻功能減少畫面滯後與延遲，帶給使用者極速流暢的視覺享受。

更整合全平面無邊框設計，將整體視覺範圍拓展至極致，並搭載量子點廣色域技術規格可達到Rec2020 90%以上，色彩飽和度超越NTSC 100%，特別適用於影像剪輯、遊戲製作、繪圖設計等專業用途，可呈現清晰、細膩的影像及精準的色彩。

友達表示，長期以來具體落實對環境永續的關懷，友達后里廠以優異的綠化維護獲頒「廠房綠美化特優獎」肯定。建廠規劃之初即全面導入各項環保節能設計，為友達第一座美國綠建築協會LEED白金級認證的綠色廠房。

運用腹地50,000平方公尺，約當12座國際標準足球場的龐大屋頂做為雨水回收平臺，每年可回收雨水至少21,850公噸以上用於植栽澆灌，達到雨水回收系統搭配澆灌設備循環再利用。友達后里廠以打造友善生態環境為目標，種植超過55,000棵樹，如喬木、灌木、山櫻花等樹種多達50種以上，點綴廠區綠化更增添景觀豐富度。