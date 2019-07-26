親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
雙子星案遭駁回
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
生技產業
產業綜合
房市情報

回不了家的恐懼：我搭上那晚的「元朗地鐵」

私菸風暴沒人敢開槍 他問藍軍：你是去分菸了嗎？

友達獲中科優良廠商創新產品及廠房綠美化特優獎

2019-07-26 16:52經濟日報 記者張義宮╱即時報導

面板大廠友達光電今日於科技部中科園區16周年慶典禮獲頒兩大獎項，友達32吋UHD 4K 144Hz Mini LED顯示器面板以創新技術榮獲「優良廠商創新產品獎」，及友達后里廠以落實綠色環境永續的規劃，榮獲「廠房綠美化特優獎」，深受評審雙重肯定。

友達積極投入Mini LED背光技術相關應用，不斷挑戰顯示技術的創新整合，在優良廠商創新產品獎脫穎而出。32吋UHD 4K 144Hz極速刷新變頻顯示器面板，採用Mini LED超薄直下式背光源設計，精確而即時的分區調光效果搭配最高亮度可達1,5000 nits，優於VESA DisplayHDR 1000最高等級規範，達到真實環境的細膩體驗。

整合UHD 4K超高解析度及144Hz超高刷新率，克服高解析度與高刷新率間相互制約的技術限制，使得遊戲畫面清晰細緻度更大幅提升;動態變頻功能減少畫面滯後與延遲，帶給使用者極速流暢的視覺享受。

更整合全平面無邊框設計，將整體視覺範圍拓展至極致，並搭載量子點廣色域技術規格可達到Rec2020 90%以上，色彩飽和度超越NTSC 100%，特別適用於影像剪輯、遊戲製作、繪圖設計等專業用途，可呈現清晰、細膩的影像及精準的色彩。

友達表示，長期以來具體落實對環境永續的關懷，友達后里廠以優異的綠化維護獲頒「廠房綠美化特優獎」肯定。建廠規劃之初即全面導入各項環保節能設計，為友達第一座美國綠建築協會LEED白金級認證的綠色廠房。

運用腹地50,000平方公尺，約當12座國際標準足球場的龐大屋頂做為雨水回收平臺，每年可回收雨水至少21,850公噸以上用於植栽澆灌，達到雨水回收系統搭配澆灌設備循環再利用。友達后里廠以打造友善生態環境為目標，種植超過55,000棵樹，如喬木、灌木、山櫻花等樹種多達50種以上，點綴廠區綠化更增添景觀豐富度。

友達榮獲2019中科「優良廠商創新產品獎」與「廠房綠美化特優獎」。(圖： 友達提...
友達榮獲2019中科「優良廠商創新產品獎」與「廠房綠美化特優獎」。(圖： 友達提供)
分享
友達32吋Mini LED電競顯示器，榮獲2019中科創新產品獎。(圖： 友達提...
友達32吋Mini LED電競顯示器，榮獲2019中科創新產品獎。(圖： 友達提供)
分享

友達
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

群聯結盟Everspin 導入MRAM技術

2019-07-26 14:53

影像整合 研華開發複合式手術室

2019-07-26 14:53

夏普衝刺8K 助攻大馬觀光

2019-07-26 14:53

台積電大舉招募3000人 挑戰百萬年薪

2019-07-26 14:49

研調估：近5年5G PC銷量 每年增逾2倍

2019-07-26 14:17

友達摘2019中科優良廠商創新產品獎與廠房綠美化特優獎

2019-07-26 14:14

台積電擴大徵才 招募逾3,000名員工

2019-07-26 14:13

中科16歲生日 友達董座彭双浪開場表演全場讚嘆

2019-07-26 12:47

最熱科技題材！基地台6年成長30倍 5G商機首部曲搶灘實戰

2019-07-26 09:11

蔡高忠掌舵虹冠電 強調不炒股

2019-07-26 00:57

大同條款發威 虹冠電變天

2019-07-26 00:55

海力士大減產...半導體矽晶圓復甦添變數

2019-07-26 00:51

海力士大減產 記憶體利多

2019-07-26 00:51

三星摺疊機 9月上市

2019-07-26 00:41

華為效應 鴻海集團2公司股價漲

2019-07-26 00:24

富智康擴產 迎華為訂單

2019-07-26 00:22

日韓貿易衝突 SK海力士晶片減產

2019-07-26 00:20

台灣之星 也要搶5G入場券

2019-07-25 23:34

遠傳 推智慧停車神器

2019-07-25 23:34

台灣大攻5G 拚半年商轉

2019-07-25 23:34

Epson推EF-100自由移動光屏 開啟影音新視界

2019-07-25 22:08

5G釋照不利小業者 賴弦五憂消滅市場競爭

2019-07-25 20:13

友達彭双浪：貿易戰拖長復甦時間 旺季仍須審慎

2019-07-25 15:41

牽手台數科 LINE TV上架

2019-07-25 14:29

SEMI：Q2全球矽晶圓出貨 近6季新低

2019-07-25 14:29

SK海力士：將減少DRAM、NAND產能

2019-07-25 14:29

太陽能廠老總的130坪節能屋 月電費只花400元

2019-07-25 13:07
看更多

熱門文章

太離譜！缺失多達26項 郵政吃下史上最高罰單

2019-07-25 19:24

金融市場雀躍 千億活水來了

2019-07-25 23:37

台積電擴大徵才 招募逾3,000名員工

2019-07-26 14:13

海力士大減產 記憶體利多

2019-07-26 00:51

境外資金匯回可投資哪些金融商品？金管會公布八大項

2019-07-25 20:15

搶辦高現金回饋卡？先搞懂八大限制！

2019-07-25 19:24

純網銀下周公布 傳統銀行砸資源備戰

2019-07-25 19:49

「大同條款」上路 下一個變天…八家被點名

2019-07-26 00:57

我們都會老！中高齡就業勞資必讀六大QA

2019-07-25 19:20

罕見！郵局賣保單缺失過多 金管會祭出史上最高罰單

2019-07-25 19:38

大同條款發威 虹冠電變天

2019-07-26 00:55

境外資金匯回專法 財政部：最快8月15日前上路

2019-07-25 18:14

台灣虎航2019年冬季班表 7月29日第四波開賣

2019-07-26 12:36

新壽出租銀髮宅即將啟用 享黑卡級頂級服務

2019-07-25 21:37

新光三越信義新天地衝業績秘密武器 原來靠「空橋」

2019-07-25 20:06

新壽樂齡宅 年底出租

2019-07-26 01:30

公銀放款小微企 衝刺家數

2019-07-26 01:30

保險業匯損 超過千億元

2019-07-26 01:30

壽險業匯損再破千億大關 單月325億元創一年半新高

2019-07-25 19:44

威力彩下期頭獎上看14億 歷年頭獎幸運兒O型血最多

2019-07-26 15:26

2019台灣美食展 26日世貿一館登場

2019-07-25 19:43

海力士大減產...半導體矽晶圓復甦添變數

2019-07-26 00:51

海洋風電拚年底完工供電 第二階段首支風機成功安裝

2019-07-25 18:44

于品海專訪／雙子星案 南海喊告北市府

2019-07-26 01:04

大陸台商資金匯回 課稅有別

2019-07-25 23:09

政院出雙拳 促高齡、青年就業

2019-07-26 00:30

富智康擴產 迎華為訂單

2019-07-26 00:22

公銀響應政策 就怕壞帳

2019-07-26 01:30

軟銀成立「願景基金2」 傳鴻海也將投資

2019-07-26 11:06

華為效應 鴻海集團2公司股價漲

2019-07-26 00:24

保險公司淨值比低於3% 將強制增資

2019-07-26 01:30

中租印尼設點 可望年底過關

2019-07-26 01:30

境外資金投入保險 不得超過總金額3%

2019-07-26 01:30

雙子星案南海恐求償？北市捷運局：依須知需投審會過關

2019-07-25 19:26

公銀培育隱形冠軍 射兩箭

2019-07-26 01:30

蔡高忠掌舵虹冠電 強調不炒股

2019-07-26 00:57

新聞眼／政治嚇跑外資 國安大問題？

2019-07-26 01:05

新光三越總座吳昕陽 提出妙點子

2019-07-26 00:51

雙子星案沒了？于品海：經濟部和北市府只有一個是對的

2019-07-25 18:55

名家觀點／加密貨幣的未來

2019-07-26 00:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top