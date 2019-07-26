6月北美半導體設備出貨20.1億美元 月減2.5%

2019-07-26 15:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



SEMI（國際半導體產業協會）公布最新Billing Report（出貨報告），今年6月北美半導體設備製造商出貨金額為20.1億美元，較5月最終數據的20.7億美元相比下降2.5%，相較於去年同期24.8億美元下降19％。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，儘管6月北美設備製造商的銷售額與上個月相比下降近3%，不過第2季北美供應商的全球總體出貨金額，還是較第1季度來的高。