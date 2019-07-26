華邦電總座詹東義：兩貿易戰帶來正向影響

2019-07-26 14:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鐘惠玲 ╱即時報導



華邦電與新唐於今（26）日舉行聯合法說會，針對營運展望，華邦電總經理詹東義表示，美中貿易戰與日韓貿易戰等因素，到目前為止，看來對其是正向影響。

詹東義指出，該公司已經有滿多客戶，不過受上述貿易戰因素影響，客戶對於非美系廠商給予更多機會，因此既有客戶對該公司釋出的訂單機會又更多。