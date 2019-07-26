台積電大舉招募3000人 挑戰百萬年薪

2019-07-26 14:49 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ╱即時報導



台積電公司今(26)日宣布大規模人才招募計畫，預計至今年底前在新竹、台中、台南三地大舉招募逾3000名新血加入。根據台積電的，去年台積電去年的《企業社會責任報告書》，台積電全球員工總體薪酬(不含退休及福利)的中位數約新台幣158萬元。

台積電今天表示，為因應公司業務成長及技術開發的需求，預計今年底前在新竹、台中、台南三地大舉招募逾3000名新人，職缺包括半導體設備工程師、研發工程師、製程工程師、製程整合工程師、以及生產線技術人員等。

台積電人力資源副總馬慧凡表示，台積電希望徵求對工作領域有高度興趣、勇於迎向挑戰、有熱情、具創新思考力，以及擁有想要登上世界舞台企圖心的人才。廣徵國內外電子、電機、光電、機械、物理、化學、化工、材料、工業工程或相關科系的學、碩、博士新鮮人，或有相關工作經驗人才加入台積電，共同推進半導體的前瞻技術。

台積電近期不僅成功量產業界最先進的7奈米邏輯製程技術，也將加快腳步持續發展更先進的5奈米及 3奈米邏輯技術。今年也將繼續開發新技術並擴建產能，以完備的先進及特殊製程組合來協助客戶釋放半導體創新且創造最大的產品價值與效能。