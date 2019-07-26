友達摘2019中科優良廠商創新產品獎與廠房綠美化特優獎

2019-07-26 14:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



友達（2409）今（26）日於科技部中科園區16周年慶典禮，獲頒兩大獎項。友達表示，其32吋UHD 4K 144Hz Mini LED顯示器面板，以創新技術榮獲「優良廠商創新產品獎」，友達后里廠以落實綠色環境永續的規劃，則獲「廠房綠美化特優獎」，深受評審雙重肯定。

友達積極投入Mini LED背光技術相關應用，不斷挑戰顯示技術的創新整合，在優良廠商創新產品獎脫穎而出。友達表示，32吋UHD 4K 144Hz極速刷新變頻顯示器面板，採用Mini LED超薄直下式背光源設計，精確而即時的分區調光效果搭配最高亮度可達1,5000 nits，優於VESA DisplayHDR 1000最高等級規範，達到真實環境的細膩體驗。

Mini LED產品為友達重點發展項目之一，友達去年第四季正式量產32吋高階專業用監視器面板，今年已順利出貨，另外與客戶開發17.3吋4K MINI LED電競筆電面板，產品預計今年底前量產出貨，現階段應用在IT相關利基型產品為主，透過跟供應鏈合作，持續推廣Mini LED到更多尺寸、更多應用領域。

友達長期具體落實對環境永續的關懷，友達后里廠以優異的綠化維護獲頒「廠房綠美化特優獎」肯定。建廠規劃之初即全面導入各項環保節能設計，為友達第一座美國綠建築協會LEED白金級認證的綠色廠房。

友達指出，后里廠運用腹地5萬平方公尺，約當12座國際標準足球場的龐大屋頂做為雨水回收平臺，每年可回收雨水至少21,850公噸以上用於植栽澆灌，達到雨水回收系統搭配澆灌設備循環再利用。同時以打造友善生態環境為目標，種植超過5萬5,000棵樹，如喬木、灌木、山櫻花等樹種多達50種以上，點綴廠區綠化更增添景觀豐富度。