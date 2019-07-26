中科16歲生日 友達董座彭双浪開場表演全場讚嘆

2019-07-26 12:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



中部科學園區管理局今（26）日舉辦「中科16 引領潮流」16周年慶祝活動，中科代表局長許茂新説今年營業額要挑戰7,500億元，不過台灣科學工業園區同業公會理事長沈國榮則喊出，今年中科要衝破8,000億元。

慶祝活動以燈光秀揭開序幕，緊接著由園區第一家進駐營運的指標大廠─友達光電董事長彭双浪所帶領的WOW SAX樂團，與后里張連昌薩克斯風博物館四千金共同帶來開場表演，精彩的曲目演奏令全場來賓頻頻發出「WOW！」的讚嘆聲。

接下來，活動邀請與會貴賓共同進行「中科鏈結國際」啟動儀式，結合動畫方式呈現中科16年來的成長歷程、今年度的亮點成果與目標，充滿立體、科技感的動畫，充份呼應今年活動主題「中科16 引領潮流」，象徵中科引領科技潮流、鏈結國際的趨勢。

活動的重頭戲，以表揚園區績優廠商為主軸，頒發創新產品獎、前瞻創新獎、人才卓越獎、產業貢獻獎、獎勵園區創業（新）育成中心培育優質廠商與廠房綠美化競賽等獎項。

許茂新強調，中科將會持續推動各項相關計畫，鼓勵廠商投入創新研發以挹注園區研發能量，並在既有產業基礎及需求缺口上，加速軟硬體整合，引進多元類型的創新研發事業，帶領園區加速轉型成為智慧綠能與數位經濟型態的「第二代科學園區」。