夏普衝刺8K 助攻大馬觀光

2019-07-26 14:53 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 吳凱中 ／台北報導



馬來西亞旅遊局與夏普簽署合作夥伴備忘錄，馬來西亞首相馬哈迪（左二）、夏普馬來西亞總經理吳柏勳（右一）、夏普株式會社社長室常務橋本仁宏（右二）皆出席儀式。 圖／夏普提供 分享 facebook

鴻海集團衝刺8K市場，在硬體到位後，加強軟體內容部分，逐步完善8K生態系，旗下夏普繼去年宣布與泰國觀光局合作後，現在又與馬來西亞政府簽署合作備忘錄（MOU），用8K助攻大馬旅遊產業，夏普希望藉由多方合作，加速全球內容產業導入8K。

夏普今（26）日宣布與馬來西亞旅遊局簽署合作夥伴備忘錄，雙方就「2020馬來西亞旅遊年（Visit Malaysia 2020）」達成深度合作意向。通過夏普在8K領域的深厚底蘊，幫助馬來西亞旅遊局在未來該國旅遊行業發展提供技術和市場支持。

夏普馬來西亞總經理吳柏勳指出，未來夏普將利用全球超過1萬9,000家門店和超過19萬5,000台電視展示樣機。夏普通過此舉幫助觀光產業，且雙方在優勢資源上的互補形成雙贏局面。

夏普打造8K生態系，除了在日本本土推廣外，東協市場是其重要據點。去年4月宣布與泰國觀光局簽署「Amazing Thailand, Amazing 8K」合作備忘錄（MOU），展開為期兩年的合作。

8K超高清技術，擁有4倍於4K的分辨率，不僅可以將更清晰、真實的世界呈現在用戶面前。夏普在8K技術的研發工作，起步更早、積累更深，通過5G技術和AI技術的相互結合，賦予8K更多落實應用的可行性。

夏普表示，用實際行動落實夏普社長戴正吳所訂下夏普營業額必須由35%提升至50%商用市場佔比。

鴻海集團建立8K生態系，從攝影機、專業後製設備等硬體已逐步到位，近期更在台灣打造全台首座4K+8K超高畫質攝影棚t.Studio。但在硬體成形後，終端商業的應用、內容產業的使用變成主要問題，因此，鴻海集團現階段重點已從製造硬體，變成推廣業界使用8K，希望藉此打造成完整8K生態系。