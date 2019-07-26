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群聯攜Everspin 次世代企業級SSD控制晶片將整合MRAM

2019-07-26 11:46經濟日報 記者張瑞益╱即時報導

Flash控制晶片廠群聯（8299）昨（25）日宣布，將與美國科技廠Everspin策略聯盟，正式整合Everspin的1Gb STT-MRAM，至群聯次世代的企業級SSD 儲存解決方案設計，持續引領Flash控制晶片設計方向，群聯並看好此策略聯明將對該公司未來在企業伺服器SSD高階儲存應市場形成助力。

群聯技術長馬中迅表示，整合Everspin 的 1Gb STT-MRAM 至群聯的快閃記憶體控制晶片設計及 SSD 儲存方案，將能協助群聯超大型數據中心客戶及企業 OEM 夥伴，提升整體 SSD 效能、降低資料延遲、及提升服務質量，而 Everspin 的 STT-MRAM，也是目前市面上最佳解決方案。

此外，Everspin全球行銷副總裁Rizwan Ahmed也表示，企業級SSD製造商均不斷研發更小的外觀尺寸及提升效能，STT-MRAM 提供高效能與非揮發性的寫入緩衝功效，能大幅提升企業級 SSD 效能及容量。與群聯的策略結盟，將正式導入 1Gb STT-MRAM，至次世代的企業級 SSD 控制晶片設計。

群聯指出，MRAM是一種非揮發性記憶體技術，不僅斷電時資料不會遺失，且有低功耗及讀寫速度高於 NAND 等特性，整合 MRAM 這樣的新興記憶體技術，至群聯次世代的企業級 SSD 儲存方案，除能優化無預警斷電的資料防護機制，也能提升 SSD 效能，對於群聯持續佈局企業伺服器 SSD 高階儲存應用市場，為一大助力。

群聯SSD
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