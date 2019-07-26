半導體財報喜訊連連 英特爾財報展望優於預期

2019-07-26 11:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



全球半導體財報喜訊連連，處理器巨擘英特爾公布第2季財報營收與獲利雙雙優於預期，並略為上修2019年財測展望，反應半導體產業下半年景氣逐漸復甦。由於財報優於預期，加上燙手山芋數據機晶片業務出售予蘋果，激勵盤後股價大漲逾6%。

對於出售數據機晶片業務予蘋果，英特爾表示，該交易屆時將帶來大約5億美元的稅後淨利，此交易將不會影響到現有的4G智慧型手機數據晶片業務。由於過去該項業務呈現虧損。

分析師認為，出售數據晶片業務將有助於英特爾財務負擔的減輕。

在競爭對手AMD推出以台積電7奈米製程處理器所帶來的威脅，英特爾也已針對部分桌上型PC處理器進行降價。此外，英特爾也表示，10奈米製程Ice Lake處理器目前已開始進行出貨，同時透露將在二年內推出7奈米製程的處理器。

英特爾第2財報營收165億美元，年減3%，優於公司財測預期的156億美元；營益率為30.9%，也優於公司財測預期的29%；每股盈餘1.06美元，年增2%，也優於公司預期的0.89美元。

英特爾執行長Bob Swan表示，第2季的營收與盈餘都超出預期，主要因為數據與精密計算應用的成長，推動了客戶以PC為中心及數據為中心的業務的更高性能產品的需求。

展望第3季，英特爾預估營收為180億美元，年減6%；營益率為35%；每股盈餘1.24美元，年減11%。預測2019年營收為695億美元，年減2%；營益率為32%；而全年每股盈餘4.1美元，非會計準則每股盈餘則為4.4美元。2019年全年資本支出為 155億美元。