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蘋果打造AR生態系 推專屬AR開發者工具

2019-07-26 11:02經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

DIGITIMES Research表示，先前市場雖傳出蘋果可能暫停擴增實境（Augmented Reality；AR）眼鏡的開發，但從一連串的AR技術專利曝光、到今年開發者大會（WWDC）的展演，仍可觀察到蘋果持續打造AR生態系；DIGITIMES Research分析師黃雅芝指出，蘋果還推出專屬AR開發工具，吸引開發者展現創意。

黃雅芝表示，自2017年推出ARKit進軍擴增實境領域後，蘋果每年WWDC都以AR遊戲呈現沉浸式(immersive)體驗，今年推出人物遮擋（people occlusion）功能，讓虛擬物件能更真實呈現於現實環境中，再次升級AR體驗。

為降低開發者打造AR內容的門檻，蘋果推出AR專屬開發工具RealityKit和Reality Composer；RealityKit能協助開發者將虛擬物件嵌入真實環境中，省去開發者設計動畫和特效的工作；Reality Composer則提供圖庫和多款動態模式，讓開發者模擬虛擬物件在真實環境中的情況。

相較於後置鏡頭的AR體驗透過ARKit更新而不斷提升，蘋果手機前置鏡頭的AR體驗仍以Memoji為主，蘋果仍未開放第三方擷取使用者臉部資料，因此僅能用於社交，而無其他創新運用。

AR蘋果擴增實境
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