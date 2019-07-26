夏普衝刺8K 攜手大馬旅遊局推觀光

2019-07-26 10:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



馬來西亞旅遊局與全球知名家電品牌夏普簽署合作夥伴備忘錄，雙方就「2020馬來西亞旅遊年（Visit Malaysia 2020）」達成深度合作意向。通過夏普在8K領域的深厚底蘊，幫助馬來西亞旅遊局在未來該國旅遊行業發展提供技術和市場支持。

「夏普對於馬來西亞旅遊局就此次「2020馬來西亞旅遊年（Visit Malaysia 2020）」活動的合作感到非常激動，這不僅是雙方在創新理念上的相互認同，更是夏普8K這一膽科技的又一次突破。

未來，夏普將利用全球超過19,000家門店和超過195,000台電視展示樣機，運用8K超高清技術將最原汁原味最真實的馬來西亞風情與美景，帶向全世界，通過此舉幫助馬來西亞旅遊局吸引全球熱愛東南亞文化的朋友到馬來西亞觀光。」夏普馬來西亞總經理吳柏勳先生，在此次簽約儀式現場向在場記者表示，未來8K技術對「2020馬來西亞旅遊年」進行全方位支持。

馬來西亞首相馬哈迪、馬來西亞旅遊局局長穆薩·哈吉·尤瑟夫拿督、夏普馬來西亞總經理吳柏勳，以及馬來西亞機場控股、馬來西亞航空、亞洲航空、馬林多航空和飛螢航空高層共同參與此次簽約儀式。作為推動「2020馬來西亞旅遊年」重要合作夥伴中唯一一家高科技公司，夏普在8K技術領域的深耕與全世界的積極落實8K生態鏈系統，成為吸引馬來西亞旅遊局關注的其的重要原因之一。

8K超高清技術，擁有4倍於4K的分辨率，不僅可以將更清晰、真實的世界呈現在用戶面前。夏普在8K技術的研發工作，起步更早、積累更深，通過5G技術和AI技術的相互結合，賦予8K更多落實應用的可行性。8K超高清技術也不僅僅在電視行業發揮能量，在夏普構建的8K+5G生態系統中，8K將影響到人類生活的各個領域。

此次夏普與馬來西亞旅遊局的深度合作，更將8K在旅遊產業中的應用向前推進了一大步，通過8K超高清技術拍攝的旅遊宣傳片於到全球夏普門店播放，利用數以萬計的與消費者接觸的第一線終端設備，吸引全球遊客到馬來西亞觀光，雙方在優勢資源上的互補形成雙贏局面，這一商業模式的建立未來可以幫助更多的市場資源合理利用，而8K技術則再一次改變了人類生活方式。