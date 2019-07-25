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Epson推EF-100自由移動光屏 開啟影音新視界

2019-07-25 22:08經濟日報 記者張義宮╱即時報導

全球創新科技領導品牌Epson來台推出EF-100自由「視」移動光屏，以輕巧可攜的時尚機身設計驚艷亮相，搭載全新直投模式，躺著就能享受即開即亮的3LCD雷射光源絕美大畫面，搭載5W低音反射式音箱，並支援藍牙家庭劇院喇叭及個人藍牙耳機

用戶可自由選擇喜愛的音樂模式搭配串流影片，無限Fun大個人的影音生活格局，讓生活少了重量、多了質量。EF-100自由「視」移動光屏推出摩登黑（EF-100B）與簡約白（EF-100W）兩色，首批限量到貨，將於7月26日至8月4日於PChome網路家庭首賣。

台灣愛普生視覺科技營業部資深協理黃少白表示，看好現代人大量觀看多元串流影音的趨勢與需求， Epson推出的EF-100自由『視』移動光屏，採輕巧好收納的時尚長方體簡約設計，只要搭載無線影音傳輸棒，即可讓手機、平板等小螢幕的影音內容，輕鬆地以各種角度呈現大畫面，隨處可投更能隨時隨地應用在消費者的生活之中，無論是一個人想要躺著追劇，或是與家人、朋友一起觀賞電影，都讓消費者盡情享受在影音生活的自由『視』界。

Epson EF-100搭載3LCD雷射投影技術，具備2,000流明的彩色與白色亮度，雷射投影機壽命更可達20,000小時；獨特的直立式投影設計，讓消費者能輕鬆享受2,500,000：1的高對比度絕美影像與5W反射式音箱的迷人低音體驗，打造猶如電影院般的專屬影院。

全新Epson EF-100自由「視」移動光屏，搭載全新直投模式，躺著就能享受即...
全新Epson EF-100自由「視」移動光屏，搭載全新直投模式，躺著就能享受即開即亮的3LCD絕美大畫面。圖／台灣夏普生提供
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新款的內建5W低音反射式音箱的Epson EF-100自由「視」移動光屏，可以一...
新款的內建5W低音反射式音箱的Epson EF-100自由「視」移動光屏，可以一邊觀看喜歡的料理節目，也能一邊聽著喜歡的音樂，為做菜、煮飯的過程增添樂趣。圖／台灣夏普生提供
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