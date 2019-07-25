明明德公司宣布 推動汽車零配件線上銷售服務平台

2019-07-25 20:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



縮短汽車零配件供應鏈，國內知名汽車零配件代理商明明德有限公司宣布，今年底前將建立國內第一個汽車零配件「線上銷售服務平台」，訴求修配廠可直接在線上購買相關產品，不必再透過中盤、材料商等，還可即時獲得市場最新資訊。

明明德為全球前十大汽車零配件供應商美國輝門的台灣總代理商，目前代理產品包括剎車片、剎車油、剎車養護套組及雨刷等產品。美國輝門去年被同為全球汽車零配件供應大廠的天納克集團併購。

天納克集團執行長Brian Kesseler稍早表示，隨著汽車售後市場的發展和升級，零配件供應商資源整合，尤其在服務網路和互聯網平台供應之間，擁有很大的合作空間。

對此，明明德總經理李怡峰與美商台灣輝門總經理郭建興共同宣布，將合作推動建置台灣汽車零配件的第一個線上銷售服務平台，初期並邀請輝門在台的代理商加入，縮短汽車零配件供應鏈，一起開拓未來市場。

郭建興強調，台灣汽車零配件業「共享訊息」時代已經來臨，過去零件業的問題，導致現在出現了困境，他認為應反向思考，由客戶來表達他們的需求，才是迎接新市場的方式。

李怡峰則說，運用電商平台讓價格透明化，並導入大數據分析及行銷策略，除了可以創造品牌專業的能見度，更可以讓消費者告訴業者他們需要甚麼，因為現在已是C2B的時代。