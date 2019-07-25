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破天荒！宏達電5部VIVE原創VR作品 入圍威尼斯影展

2019-07-25 18:57經濟日報 記者謝艾莉╱即時報導

第76屆威尼斯影展25日上午揭曉公布入圍名單，宏達電指出，HTC VIVE破天荒首度以五部VR作品入圍。

宏達電表示，包括VR電影「5x1」之《O》、《山行》、VR互動藝術《祈禱》、VR動畫《Gloomy Eyes》（咕魯米的眼睛）入圍威尼斯影展VR虛擬實境主競賽單元( Venice VR Competition)，VR電影《5x1》之「幕後」也入選VR虛擬實境作品觀摩；屆時四部原創VR作品將與全球最頂尖入圍的VR內容角逐最佳VR沉浸式作品首獎、最佳VR沉浸式線性敘事大獎及最佳VR沉浸式互動內容體驗大獎。

HTC VIVE ORIGINALS總經理劉思銘表示，HTC VIVE ORIGINALS破紀錄的以四部原創VR作品入圍本屆威尼斯影展VR主競賽單元，還有一部獲邀入選VR作品觀摩，對全球來說都是創紀錄、插旗一級影展的里程碑。他強調，這不只是華人文創的榮耀，更是HTC發展完整VR生態系的重大宣誓。

VR電影「5x1」是去年HTC VIVE與台北金馬影展執委會聯合出品製作，包括邱陽執導的VR作品《O》，及曾威量執導以移工為議題的《山行》都入圍VR主競賽單元。5月才以最新短片「南方少女」(She Runs)獲坎城影展國際影評人週最佳短片殊榮的邱陽表示，很高興VR作品《O》入圍今年威尼斯影展的競賽，這是我跟我的團隊第一次嘗試接觸這樣一個新的創作媒介，從創作到拍攝上，都給了我們很大的挑戰。

7月初才入選今年坎城影展基石寫作計劃的導演曾威量表示，《山行》的創作緣起來自於在台失聯移工的種種遭遇，在天色漸暗、雨霧籠罩的蜿蜒山路上，讓觀眾置身於一場逃亡求生的實境當中。團隊竭盡所能結合敘事與科技，希望透過立體的觀影經驗彰顯失聯移工們的恐懼、徬徨與無助，期許此片能觸動觀眾對移工權益的關注。

日前入圍美國西南偏南電影節的《幕後》，這次再獲威尼斯影展青睞，入選今年VR作品觀摩，導演趙德胤在得知入選消息也感到驚喜，特別感謝HTC 支持自由與原創的藝術作品，讓《幕後》去到這麼多的影展在世界巡迴、交流。趙德胤指出，《幕後》的呈現和完成，印證了藝術創作需要使用和嘗試「新科技、新技術」。」他也透露，《幕後》是去年在拍「灼人秘密」的第一天，同時拍了一部VR作品。這是一部以「灼人秘密」電影相互呼應的VR創作，這是一個紀念！

另備受矚目由HTC VIVE ORIGINALS和日本當代藝術家小松美羽及音樂創作大師黃韻玲三方共同創作、歷時超過一年之久的VR互動藝術作品《祈禱》，今年也入圍VR主競賽單元。

從今年初就橫掃各大國際影展由HTC VIVE ORIGINALS與法國新媒體動畫公司Atlas V跨國合作的VR動畫《Gloomy Eyes》，不負眾望再度殺進威尼斯影展入圍VR主競賽單元，法國製片Antoine Cayrol表示，很高興Atlas V和3Dar及台灣、法國、阿根廷、德國、及美國組成的國際性製作團隊獲得了官方評選，希望能讓評審及觀眾都能更加喜愛VR。

VR威尼斯影展HTC
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