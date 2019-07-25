智慧照護大躍進 新北市與交大、陽明簽合作備忘錄

2019-07-25 17:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



新北市推動「智能城市」及「簡政便民」施政理念，導入智慧健康照護的概念於基層公共衛生服務端，今（25）日與國立交通大學、國立陽明大學簽署合作備忘錄，未來將以樹林區衛生所為示範場域，透過產、官、學界資源導入及合作，打造未來智能衛生所。

新北市長侯友宜宣布，未來四年十所衛生所都將導入智慧資訊科技，因地制宜發展智能服務。衛生所為負責第一線預防保健與疾病醫療的工作，是與民眾健康最具密切關係的基層衛生單位，將與時俱進引入「智慧醫療」概念，促進民間企業組織的投資參與，透過人工智慧（AI）及物聯網（IoT）等資通訊科技技術，建置「智能化衛生所」，藉由此技術合作，推廣至各相關健康服務場域。

交通大學校長張懋中表示，智慧醫療是交大未來發展主軸，已將博愛校區打造為 BioICT®基地，打造高研究水準與臨床試驗能力的國家級研究中心。攜手新北市規劃智能城市，能將交大在AIoT智慧資訊科技之強項導入健康照護概念，打造嶄新的健康照護及醫療模式，成為基層衛生服務之典範。