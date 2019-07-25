HTC搶佔中階市場 DESIRE 19+開賣

2019-07-25 17:20 聯合報 記者 聯合報 記者 鄒秀明 ╱即時報導



HTC（宏達電）今天宣布HTC Desire全新成員—HTC Desire 19+今起於HTC網路門市、HTC專賣店及全省通路門市陸續開賣，8月1日起也將正式在電信通路上市販售，在特定電信門市打出月付不到一千元、綁約30個月，依據手機規格只要0元或千元有找，宣告搶攻搶佔中階市場。

HTC Desire 19+為HTC首款內建三顆主鏡頭的智慧型手機，並擁有120º 超廣角相機，且配備HTC史上最大、螢幕佔比也最高的手機螢幕，同時也配有HTC Desire系列手機有史以來最大的電池容量，搭配超低銷售價格，希望大搶父親節及情人節送禮商機。

HTC表示， Desire 19+擁有許多突破性特點，搭載HTC史上最大尺寸6.2吋螢幕，並採用19：9更寬廣螢幕顯示，並為HTC首款內建三顆主鏡頭的智慧型手機，其中更搭載 120º 超廣角相機，及配備超大 f/1.85 光圈，面對任何的場景畫面，都能拍出滿意效果。

另一方面，HTC Desire 19+配有3,850mAh超大容量電池，也是HTC史上擁有最大電池容量的Desire系列手機，容量比前一代多出30%，續航力更長。

同時HTC Desire 19+支援指紋辨識、人臉解鎖等功能，並配備NFC行動支付功能，生物辨識功能可以做為購物前的身份確認。