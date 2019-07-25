OVO推自由選50台 平均每月只要83元

2019-07-25 16:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 彭慧明 ╱即時報導



從電視盒起家的串流電視服務OVO，近年持續強化與內容業者合作，「電視盒免費」超級VIP方案再進化，押金門檻從1,500元大幅降低到500元，內容門檻從2,988元降至999元，結合三大優勢「頻道自由選」、「盒子免費用」、「隨選輕鬆搭」，提供台灣觀眾更好的串流影視選擇。

OVO創辦人暨執行長吳有順表示，中華電信MOD宣布8月將推出頻道自由選，任選50個頻道月租費高達300元，但OVO推出的頻道自由選方案，任選50個頻道年繳平均每月只要83元，可觀看上百個頻道的豪華餐，年繳平均每月也只要124元，比MOD看20個頻道200元還便宜。此外，OVO自由選的頻道組合每天都可以更換，比要等一個月才能換的MOD更方便。

另外，OVO提供整合頻道與OTT方案，50個頻道自由選搭配愛奇藝VIP一年份，平均每月只要232元；自由選搭配friDay影音，平均每月只要249元。想開電視轉台看新聞，或依照自己有空的時間追劇看電影都可以。

OVO去年獲得矽谷投資人領投的Pre-A輪資金後，積極擴充人才與營運，今年接連推出「電視盒免費」的超級VIP方案，全球首創的個人化AI電視盒計畫，以及聯合民視四季線上影視、遠傳 friDay 影音、台灣大 myVideo、亞太 Gt TV 等內容夥伴成立 AI 電視實驗室等，希望能推動台灣電視產業的進步。今年下半年也將授權電視串流平台給國際夥伴，讓海外市場也能享受到台灣的創新研發成果。