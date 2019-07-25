親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

滑冰／否認我方放棄主辦 冰協：受隱性國際壓力

失言風波近兩周 波多黎各總督終不敵民意下台

OVO推自由選50台 平均每月只要83元

2019-07-25 16:32經濟日報 記者彭慧明╱即時報導

電視盒起家的串流電視服務OVO，近年持續強化與內容業者合作，「電視盒免費」超級VIP方案再進化，押金門檻從1,500元大幅降低到500元，內容門檻從2,988元降至999元，結合三大優勢「頻道自由選」、「盒子免費用」、「隨選輕鬆搭」，提供台灣觀眾更好的串流影視選擇。

OVO創辦人暨執行長吳有順表示，中華電信MOD宣布8月將推出頻道自由選，任選50個頻道月租費高達300元，但OVO推出的頻道自由選方案，任選50個頻道年繳平均每月只要83元，可觀看上百個頻道的豪華餐，年繳平均每月也只要124元，比MOD看20個頻道200元還便宜。此外，OVO自由選的頻道組合每天都可以更換，比要等一個月才能換的MOD更方便。

另外，OVO提供整合頻道與OTT方案，50個頻道自由選搭配愛奇藝VIP一年份，平均每月只要232元；自由選搭配friDay影音，平均每月只要249元。想開電視轉台看新聞，或依照自己有空的時間追劇看電影都可以。

OVO去年獲得矽谷投資人領投的Pre-A輪資金後，積極擴充人才與營運，今年接連推出「電視盒免費」的超級VIP方案，全球首創的個人化AI電視盒計畫，以及聯合民視四季線上影視、遠傳 friDay 影音、台灣大 myVideo、亞太 Gt TV 等內容夥伴成立 AI 電視實驗室等，希望能推動台灣電視產業的進步。今年下半年也將授權電視串流平台給國際夥伴，讓海外市場也能享受到台灣的創新研發成果。

電視
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

牽手台數科 LINE TV上架

2019-07-25 14:29

SEMI：Q2全球矽晶圓出貨 近6季新低

2019-07-25 14:29

SK海力士：將減少DRAM、NAND產能

2019-07-25 14:29

太陽能廠老總的130坪節能屋 月電費只花400元

2019-07-25 13:07

日韓貿易戰 威脅電子鏈

2019-07-25 00:25

半導體矽晶圓出貨 六季低點

2019-07-25 00:25

蘋果陸製產品申請免關稅… 凸顯台廠不可取代

2019-07-25 00:18

資策會40歲 「數位化育」出擊

2019-07-24 23:22

資策會新應用上秀…處處驚喜

2019-07-24 23:22

工研院打造5G基地台生態系

2019-07-24 23:21

工研院提前布局5G 提升台灣產業地位

2019-07-24 23:21

華碩智慧保全 星國報捷

2019-07-24 23:20

研調：日韓貿易戰 牽動台積電、三星競爭

2019-07-24 14:23

走過Q1谷底 投顧：半導體逐季升溫

2019-07-24 14:15

AMS上修財測 3D感測族群沾光

2019-07-24 14:15

德儀財報、展望 也為半導體打氣

2019-07-24 14:15

華通遭空襲？公司：對於今年營運審慎樂觀

2019-07-24 13:55

地表最強網銀信用卡來了 APPLE CARD在台申請商標

2019-07-24 00:57

APPLE CARD發行 採兩種模式

2019-07-24 00:56

聯電旗下和艦 撤銷掛牌科創板

2019-07-23 00:26

控制權認定 和艦科創板上市叫停

2019-07-23 00:23

友達斥資16.5億元 助星耀能源擴太陽能電廠業務

2019-07-24 17:33

工研院攜手產業 打造5G基地台生態系

2019-07-24 14:56
看更多

熱門文章

就是要吸引你的目光！美元定存出現「6字頭」誘人利率

2019-07-24 18:08

美元定存熱 掀高利大戰

2019-07-25 00:06

中高齡就業促進法草案今將通過 逾65歲可簽定期契約

2019-07-25 00:25

影／銀行信用卡比優惠 現金回饋才是王道

2019-07-24 18:03

中高齡就業法 政院今拍板

2019-07-25 00:06

退休金還沒領到卻去世 家屬報稅3狀況差很大

2019-07-25 15:45

半導體矽晶圓出貨 六季低點

2019-07-25 00:25

日韓貿易戰 威脅電子鏈

2019-07-25 00:25

BIO：台灣生技 擁兩大優勢

2019-07-24 23:41

學者憂：高齡定期契約 恐現就業排擠效應

2019-07-25 00:51

台北雙子星沒了？南海于品海：扣我帽對台投資全喊卡

2019-07-25 16:17

中高齡就業法草案擬通過 逾65歲勞工可簽定期契約

2019-07-24 17:48

蘋果陸製產品申請免關稅… 凸顯台廠不可取代

2019-07-25 00:18

兆豐產險人事異動 總經理由游建烽接任

2019-07-24 21:08

經長看日韓衝突 DRAM有轉單效益

2019-07-25 00:24

名家觀點／我們與QE的距離

2019-07-25 00:35

玉山銀 勇奪三個第一

2019-07-24 23:39

車商攻旅遊車 新款搶市

2019-07-25 00:26

工研院打造5G基地台生態系

2019-07-24 23:21

台商海外併購布局 「併購大王」盧明光看好歐洲

2019-07-24 20:37

太陽能廠老總的130坪節能屋 月電費只花400元

2019-07-25 13:07

財團法人買基金ETF 爭取鬆綁

2019-07-25 00:12

中高齡定期契約簽多久 由勞資協商

2019-07-24 23:52

資金匯回專法 拚Q4上路

2019-07-24 23:15

股市資金動能強 貨幣「黃金交叉」續航

2019-07-25 00:12

國銀搶高端客 推頂級財管

2019-07-25 00:09

南海雙子星遭駁 于品海：所有台灣投資喊停

2019-07-25 17:02

友達加碼投資星耀能源

2019-07-25 01:28

蔡英文：生物科技將帶動下一波產業經濟成長

2019-07-25 11:21

法國徵數位服務稅 我不跟進

2019-07-24 23:15

資策會新應用上秀…處處驚喜

2019-07-24 23:22

資策會40歲 「數位化育」出擊

2019-07-24 23:22

華碩智慧保全 星國報捷

2019-07-24 23:20

現金股利發放潮！企業搬錢大作戰 活存餘額創歷史新高

2019-07-24 20:06

6月發股息潮 活存飆高

2019-07-25 00:10

工研院提前布局5G 提升台灣產業地位

2019-07-24 23:21

英國首相換人 基金業：留意英鎊走勢

2019-07-24 18:57

操盤手涉嫌用LINE炒股 金管會盯上壽險公司列金檢重點

2019-07-24 20:03

四年投入近95億元 政院推動「投資青年就業方案」

2019-07-25 13:29

國泰人壽、陸家嘴信託 重啟結盟

2019-07-24 23:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top