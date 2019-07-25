LINE TV登上電視螢幕 搶進家庭市場
看有線電視與看網路電視，不再出現兩難。近年OTT TV與有線電視積極跨業合作，台數科宣布與LIN TV合作，宣告LINE TV登上電視螢幕，走向家庭市場。
台數科表示，順應數位匯流，台數科與 LINE TV影音平台獨家合作，觀眾在台數科的智慧電視盒「哈TV+」 也能看到 LINE TV各種節目，收視戶將可擁有大螢幕的追劇享受，這也是LINE TV在亞洲地區首度跟有線電視業者合作。
台數科今（25）日舉行「Linking Next」《連結下一個美好》發表會，公布旗下哈ＴＶ＋智能電視盒的創新應用成果展。行政院政務委員唐鳳、文化部常務次長李連權、NCC委員洪貞玲、鄧惟中、LINE全球事業拓展部資深副總裁姜玄玭、LINE 台灣董事總經理陳立人、巧克科技新媒體創辦人暨LINE TV執行長劉于遜等人都出席參加，見證這個數位匯流的里程碑。
台數科集團董事長廖紫岑表示，網路的衝擊下，很多人都不看好電視產業，認為電視已死，但身為經營電視產業二十幾年的業者，相信電視不但不會死，而且它還會越長越聰明越來越善解人意，在數位匯流的時代，成為家庭的新寵兒。
廖紫岑指出，今年是「九二一大地震」二十週年，集團前身的有線電視系統台，在地震中幾乎摧毀，但一路走到公司上市，成為最純正的本土MSO業者，見證有線電視的興衰。
她感嘆，隨著行動裝置的出現，每個人躲在自己房間看手機，疏離家人互動「有多久，全家人沒有聚集在客廳看電視、聊天了？」
廖紫岑表示，「哈TV+」智慧電視盒就是帶著「凝聚家庭美好記憶」使命為出發點。為了力抗有線電視收視訂戶衰退，「哈TV+」智能電視盒將網路所有的應用APP下載與影音內容加進有線電視盒，一機搞定電視與網路的大小事，讓「哈TV+」成為家庭智慧核心。
廖紫岑表示，很高興在找出路的過程中，遇到LINE TV提供優質的影音內容，一起在數位匯流的時代，進入跨螢的新視界。
LINE全球事業拓展部資深副總裁姜玄玭表示，LINE 從通訊軟體出發，至今全球已成立滿八週年，目前在台月活躍用戶數更已達2,100萬，高滲透率主因為LINE堅持「超適地發展」原則，才能在各市場創造出最合適的商業模式。LINE更以「智慧入口」為願景，持續發展多元服務。
LINE表示，重視台灣市場，且認為台灣就是 LINE 的未來藍圖，除了不斷投資具潛力的外部夥伴外，也會運用創新科技，加強影音串流的多樣化，透過跨平台，跨裝置，和跨類別的串連服務，不斷建構更完善的「內容生態圈」。
此次，LINE 看準用戶在不同裝置與場域的內容閱聽需求， 特別以LINE TV 作為首發，攜手擁有全國寬頻網路事業、與有線電視系統業務的台數科集團。誒，大膽突破了過往LINE既有的經營範疇，在亞洲區創下 LINE TV 與有線電視業者結盟的首例。
LINE TV透過強強聯手，正式讓 LINE TV 從行動跨足到家庭市場，服務更多的用戶。我們也期許未來能激發出更多的創新思維，提供更全面的線上線下整合服務，讓用戶體驗能更盡善盡美。
LINE台灣董事總經理陳立人表示，LINE TV透過大數據挑出具潛力的議題，至今已產出11部優質的自製戲劇，包含去年獲得金鐘獎提名的History系列、還有最新剛上映且榮獲文化部最佳電視節目劇本創作獎殊榮的靈異街11號等，所有哈TV+用戶可輕鬆透過家中電視觀看LINE TV追劇，也將推出專屬「哈TV+」用戶的獨家活動。
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