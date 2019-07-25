LINE TV登上電視螢幕 搶進家庭市場

2019-07-25 16:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ╱即時報導



看有線電視與看網路電視，不再出現兩難。近年OTT TV與有線電視積極跨業合作，台數科宣布與LIN TV合作，宣告LINE TV登上電視螢幕，走向家庭市場。

台數科表示，順應數位匯流，台數科與 LINE TV影音平台獨家合作，觀眾在台數科的智慧電視盒「哈TV+」 也能看到 LINE TV各種節目，收視戶將可擁有大螢幕的追劇享受，這也是LINE TV在亞洲地區首度跟有線電視業者合作。

台數科今（25）日舉行「Linking Next」《連結下一個美好》發表會，公布旗下哈ＴＶ＋智能電視盒的創新應用成果展。行政院政務委員唐鳳、文化部常務次長李連權、NCC委員洪貞玲、鄧惟中、LINE全球事業拓展部資深副總裁姜玄玭、LINE 台灣董事總經理陳立人、巧克科技新媒體創辦人暨LINE TV執行長劉于遜等人都出席參加，見證這個數位匯流的里程碑。

台數科集團董事長廖紫岑表示，網路的衝擊下，很多人都不看好電視產業，認為電視已死，但身為經營電視產業二十幾年的業者，相信電視不但不會死，而且它還會越長越聰明越來越善解人意，在數位匯流的時代，成為家庭的新寵兒。

廖紫岑指出，今年是「九二一大地震」二十週年，集團前身的有線電視系統台，在地震中幾乎摧毀，但一路走到公司上市，成為最純正的本土MSO業者，見證有線電視的興衰。

她感嘆，隨著行動裝置的出現，每個人躲在自己房間看手機，疏離家人互動「有多久，全家人沒有聚集在客廳看電視、聊天了？」

廖紫岑表示，「哈TV+」智慧電視盒就是帶著「凝聚家庭美好記憶」使命為出發點。為了力抗有線電視收視訂戶衰退，「哈TV+」智能電視盒將網路所有的應用APP下載與影音內容加進有線電視盒，一機搞定電視與網路的大小事，讓「哈TV+」成為家庭智慧核心。

廖紫岑表示，很高興在找出路的過程中，遇到LINE TV提供優質的影音內容，一起在數位匯流的時代，進入跨螢的新視界。

LINE全球事業拓展部資深副總裁姜玄玭表示，LINE 從通訊軟體出發，至今全球已成立滿八週年，目前在台月活躍用戶數更已達2,100萬，高滲透率主因為LINE堅持「超適地發展」原則，才能在各市場創造出最合適的商業模式。LINE更以「智慧入口」為願景，持續發展多元服務。

LINE表示，重視台灣市場，且認為台灣就是 LINE 的未來藍圖，除了不斷投資具潛力的外部夥伴外，也會運用創新科技，加強影音串流的多樣化，透過跨平台，跨裝置，和跨類別的串連服務，不斷建構更完善的「內容生態圈」。

此次，LINE 看準用戶在不同裝置與場域的內容閱聽需求， 特別以LINE TV 作為首發，攜手擁有全國寬頻網路事業、與有線電視系統業務的台數科集團。誒，大膽突破了過往LINE既有的經營範疇，在亞洲區創下 LINE TV 與有線電視業者結盟的首例。

LINE TV透過強強聯手，正式讓 LINE TV 從行動跨足到家庭市場，服務更多的用戶。我們也期許未來能激發出更多的創新思維，提供更全面的線上線下整合服務，讓用戶體驗能更盡善盡美。