「數位稅」瞄準谷歌、蘋果 會計師：明年是關鍵

2019-07-24 21:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 程士華 ╱即時報導



法國參議院日前通過「數位服務稅」（Digital Service Tax，DST），開出歐盟第一槍，Google、Apple、Facebook、Amazon等跨國集團皆受影響，勤業眾信會計師廖哲莉今（24）日接受電訪透露，OECD預定將在2020年以前提出數位稅期末報告，包括台灣政府在內，各國政府都在觀望OECD所建議的立法方向，2020年開始可能會陸續展開數位稅立法動作。

廖哲莉表示，這次法國所推出的數位稅，其實都是等待OECD數位稅報告出爐前，針對這些提供數位服務的跨國企業祭出暫時措施，OECD目前對數位稅期末報告已釋出部分資訊，未來可能會建議各國政府採三大方向認定數位服務並課稅。

廖哲莉指出，第一種方式是依據使用者參與程度（user participation）課稅，只要當地有消費者，政府就能對跨國數位服務公司課稅，這種課稅方式可以適用於各大等社群軟體、搜尋引擎、線上市集等，尤其是高度數位化的跨國公司，即便沒有在該國落地經營，也能夠依此方針來課稅。

第二種方式則是依據行銷無形資產（marketing intangibles）來課稅，譬如品牌或公司名，甚至是客戶資料。廖哲莉提到，這種方式涉及許多技術性問題，像是價值如何仗量、利潤如何認定，各國政府對於此種法制化方式較為保留。

第三種方式是依據重要經濟目標（significant economic presence）來課稅，國家可以設定若干指標，譬如網站語言介面、是否接受當地貨幣等條件，認定當地是否為數位業者的重要經濟目標，符合指標則納入課稅對象，廖哲莉表示，這也是各國政府相對接受的做法。