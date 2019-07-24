Q2全球矽晶圓出貨面積持續下探 季減2.2%

2019-07-24 17:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



國際半導體產業協會 (SEMI) 旗下Silicon Manufacturers Group (SMG) 公佈最新一季矽晶圓產業分析報告顯示，今年第2季全球矽晶圓出貨面積為2,983百萬平方英吋，較前一季3,051百萬平方英吋下滑2.2%，與去年同期相比跌幅達5.6個百分點。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，「目前整體產業短期出現不利發展的阻力，連帶影響全球矽晶圓出貨量，出貨面積成長也受到箝制，但長期來說，業界前景依舊看好」。