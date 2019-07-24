經濟解析／記憶體兩大廠法說接棒登場 法人聚焦這五點

2019-07-24 17:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



繼上周台積電法說釋出佳音後，本周記憶體兩大廠旺宏(2337)、華邦電法說會將在明後天接棒登場，法人聚焦下半年展望、記憶體市況及價格、日韓貿易戰的衝擊、接單狀況、市場供需等五大焦點；法說會前在買盤搶進下，一度推升兩家公司股價攀上波段高價，但今(24)日則是出現漲多休息，市場靜待兩大廠法說會將揭露的訊息。

旺宏、華邦電將在25日及26日召開法說會，在兩大廠法說會前，記憶體模組廠威剛率先針對日韓貿易的可能影響、記憶體價格等提出看法；威剛表示，這次日韓貿易戰對全球科技產業影響程度實為首見，預期在日韓貿易戰短期不易平息的前提下，全球記憶體供應鏈將面臨無法如期全產能量產運作的壓力，NAND Flash及DRAM價格將隨著需求提前引爆而欲小不易，尤其看好 DRAM中長期前景。

威剛指出，展望第3季，因為DRAM供應端僅存三大廠商，新增產出相對有限，大型資料中心(DataCenter)自去年第3季已開始去化庫存，整體庫存水位已降至合理位置，加上5G、車聯網、物聯網及AI等新應用興起，預期今年第3季底至第4季初，大型資料中心將重新啟動備貨需求，加上新款智慧手機的上市需求，及NB、PC採購旺季，將奠定DRAM價格長期走揚氣勢。

威剛表示，整體來看，今年DRAM及NAND Flash的現貨價低點都已在6月出現，合約價也將在7月出現低點；NAND Flash價格歷經2年長期修正，造成上游晶片廠相繼宣告現金成本失守，在下游通路庫存水位偏低的條件下，NAND Flash價格可望在第3季呈現適度的向上反彈，產業生態回復相對健康狀態。

旺宏第 2 季合併營收 74.79 億元，季增 24.05%，年減 15.78%；累計上半年營收 135.08 億元，年減 24.71%，法說會將公布第2季的財報及對下半年產業景氣等的看法，法人也會關心大客戶旺季拉貨情況。

旺宏董事長吳敏求先前曾透露，下半年營運將優於上半年，至於日韓貿易戰，如果日本持續實施禁令，可能衝擊韓國記憶體廠，造成NAND Flash大缺貨、市場恐將「極度」混亂，台廠還有非韓廠商將可望受惠。

華邦電第 2 季合併營收 120.12 億元，季增 10.3%，年減 10.92%，累計上半年營收 228.98 億元，年減 10.7%；董事長焦佑鈞曾表示，下半年的市況將有改善，最壞的情況已經過去。

法人高度關注旺宏及華邦電法說會將會釋出什麼訊息，整理市場關心的重點，預期包括下半年的營運展望、記憶體價格及市況、日韓貿易戰的可能影響、目前的接單及市場供需等五大議題，都將是法人提問的焦點。