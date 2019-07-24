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牧德邁入2.0 時代 明年營運力拚超越今年

2019-07-24 17:08經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

牧德（3563）今（24）日召開法說會，公告第2季每股盈餘（EPS）為7.28元，展望下半年，預期營運將不比上半年差，牧德宣告正式邁入2.0時代，在AOI模組智慧相機、人工智慧（AI）服務及牧德培育的新創獨角獸公司明年可望掛牌上市，在三大業務幫助下，明年力拼營運超越去年，目標新業務兩至三年內超越原有AOI設備業務。

牧德公佈第2季每股盈餘（EPS）為7.28元，累計今年上半年EPS13.42元，年增8.8%，第2季毛利率68%，因產品組合不同，與去年相較微幅下降，但上半年淨利率還是維持去年40%的高水平，在全球受到貿易戰影響的產業中，依然算是難得的績優生，配發現金股利27元，也已經順利填息。

牧德董事長汪光夏指出，牧德正式從1.0 進化到 2.0 的時代，從 AOI 設備股轉型成多元化以 AI 為主軸的軟體服務及獨角獸孵化公司。以往牧德五箭，成功從抽檢AOI 發展出量產設備，今年設備加上 AI 服務，再替客戶省下複檢人力，今年下半年至未來兩年，除了原有的自動光學檢測設備之外，AOI 模組smart cameras 也將在第四季推出，更重要的是 AI 服務和伯特利孵育中心新創前進，也在模組領域燃起戰火，更在 AI 市場發起號角,進而在區塊鏈上也會站上一席之地。

企業的加成，也會是未來營運重點，牧德 2.0 時代帶領牧德不只在 AOI 設備上董事長汪光夏進一步說明，在 AOI 設備本業方面，持續提升產品競爭力，也順應 5G 市場需求，著重載板、軟板相關設備開發,透過合資公司、子公司的建立，投入國際及陸資中小型板廠市場，縱向深耕專業技術,橫向拓展海外市場。

另一方面，伯特利獨角獸孵育中心的團隊，也成為牧德科技的最佳夥伴，其中，奧圖威迅等子公司開發的 Smart Cameras，將率先於第四季發表，能應用在各種自動化設備，不限於自動光學檢測，進而滿足工廠的品管測量需求。其他新創團隊如矽金光學在封裝 AOI 也會推出量產型 AOI 設備。至於 AI 伺服器銷售及服務，率先會運用在半導體及印刷電路板業，接著會進入其他產業，提供更強而有力的 AI 技術支援,對牧德 2.0 時代抱持樂觀展望。

牧德科技EPS
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